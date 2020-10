I underjordiske floder, som snor sig dybt under Thailands frodige overflade, bor en sjælden, blind og ‘nøgen’ fisk, som udmærker sig ved at være en af de få, der kan færdes på land.

Men nu får den selskab af mange af sine overjordiske slægtninge.

Arterne tilhører alle gruppen bjergstrømfisk, Balitoridae, der har hjemme i Syd- og Østasien.

Et internationalt hold af forskere har i et nyt studie kombineret DNA-analyse og CT-skanning til at nærstudere 30 bjergstrømfisk-arters anatomi, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Her er de kommet frem til, at 11 af dem besidder det fysiologiske træk, som gør, at de - sandsynligvis - ville kunne gå på land.

‘Sandsynligvis’, fordi det nemlig stadig kun er den førnævnte hulefisk, som er blevet observeret i akten.

Hulefisken, der hedder Cryptotora thamicola på latin, men som endnu ikke har et dansk navn, bruger formentlig sine ukonventionelle transportevner til at finde nye kilder med frisk vand og føde, i de grotter, hvor den bor.

Fællestrækket, som gør, at disse fisk kan færdes på land, er en type bækkenring som forbinder rygraden med halefinnen - noget, som de fleste fisk ikke besidder.

Men mod al forventning lader det til, at den robuste halefinneforbindelse er opstået flere forskellige gange i bjergstrømfiskenes udvikling og altså ikke stammer fra en og samme forfader.

Forskerne har brugt den nye anatomiske indsigt til at omskrive bjergstrømfiskens evolutionære historie, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

De håber at kunne bruge den nye viden til at blive klogere på, hvordan de første dyr for flere hundrede millioner år siden gik fra at leve i vand til på land.

