De fleste gravide kender til at have kvalme, men for de fleste opleves symptomerne i alle døgnets timer.

Derfor er det misvisende at bruge termen 'morgenkvalme', mener forskere fra Warwick University.



Det skriver Warwick University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Ved at undersøge symptomdagbøger fra 257 gravide kvinder har forskerne for første gang nogensinde kortlagt, hvornår kvalme og opkast har størst risiko for at opstå hos kvinder i de første 7 uger af graviditeten.

Her delte man sandsynligheden for at opleve kvalme og opkast ind i tidspunktet på dagen såvel som graviditetsugen.

Resultatet viste, at gravide kan regne med at opleve kvalme eller opkast mellem klokken 7 om morgenen til klokken 13 om eftermiddagen i løbet af de første 7 uger.

Det mest normale tidspunkt for opkast var mellem 9-10 om morgenen. Her oplevede 82 procent af kvinderne kvalme, mens 29 procent kastede op. En del kvinder rapporterede dog fortsat, at de havde kvalme eller kastede op hen mod aften.

Derudover er graviditetskvalme meget udbredt. Hele 94,2 procent af kvinderne oplevede mindst ét symptom i løbet af de første 7 uger, mens 58 procent både kastede op og havde kvalme.

Har du lige fundet ud af, at du er gravid, kan Videnskab.dk afsløre, at du ikke skal se frem til din 7. uge. Her vil symptomerne for de flestes vedkommende være værst, ifølge studiet fra Warwick University.

Forskerne påpeger i pressemeddelelsen, at studiet ikke løb længere end til 7. uge, hvorfor de endnu ikke kan sige noget om risikoen for kvalme under resten af graviditeten.

På baggrund af studiet mener forskerne dog, at et mere korrekt ordvalg fremfor ’morgenkvalme’ kunne være 'kvalme og opkast i forbindelse med graviditet', fordi det altså er noget, gravide kan opleve i alle døgnets timer.

»Det fortsatte brug af ordvalget ’morgenkvalme’ kunne antyde, at symptomerne kun sjældent opstår om eftermiddagen eller aftenen, så de lidende vil opleve, at signifikante dele af deres dage er symptomfrie. Studiet her viser, at det er en ukorrekt formodning, og at symptomer, særligt kvalme, kan opstå på hvilket som helst tidspunkt af dagen,« fortæller forskerne bag studiet i pressemeddelelsen.

Studiet er udgivet i British Journal of General Practice.

