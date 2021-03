Man siger, at en kat altid vil lande på alle fire ben, hvis den falder.

Vi mennesker er heller ikke dårlige til at genfinde balancen, hvis vi er ved at glide eller vælte. Men hvad foregår der i kroppen, når den reagerer på et muligt fald?

Det har en række australske forskere set nærmere på i et studie, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

»En af de ting, vi ved om menneskers bevægelser, det er, at vi har en bemærkelsesværdig evne til at blive stående på vores fødder, men vi ved ikke meget om, hvorfor det er sådan,« siger Taylor Dick fra University of Queensland, til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Derfor igangsatte Taylor Dick og hendes kollegaer en række eksperimenter, hvor de fik folk til at falde.

De fik en gruppe af ti mennesker til at stå på en platform, mens et apparat målte, hvor meget vægt hver person lagde i hvert af sine ben.

Uden advarsel fjernede forskere pludselig platformen, og idet testpersonerne faldt og forsøgte at genfinde balancen, brugte forskerne en ultralydssensor og en såkaldt elektromyografi, der måler den elektriske aktivitet i musklerne.

Med disse værktøjer kunne forskerne analysere testpersonernes muskelaktivitet.

Ifølge forskerne aktiverer man automatisk musklerne ved et fald, og musklerne i læggene og fødderne laver en smart sammentrækning, der automatisk absorberer faldet.

Taylor Dick håber på, at forskningen kan være med til at bygge bedre proteser og exoskeletter i fremtiden, som kan hjælpe folk i mere ujævnt terræn.

