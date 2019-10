Tag cyklen. Brug mindre strøm. Spis lokalt. Drik vand fra hanen.

Der findes mange råd for, hvordan man kan mindske sit eget CO2-udslip.

Nu fremhæver britiske forskere imidlertid et lidt mere overraskende ét af slagsen:

Du skal amme dit barn - for klimaets skyld. Det skriver mediet Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Det er sjældent amning, der er på dagsordenen, når politikerne diskuterer klimasyndere. Men det skal der måske laves om på.

I et nyt studie argumenterer forskerne i hvert fald for, at produktionen af mælkeerstatninger er en voksende klimaudfordring.

Især beklager forskerne den tiltagende brug af ’opfølgende’ modermælkserstatninger, der er beregnet til børn ældre end 6 måneder – på engelsk kendt som ’follow-on formula’.

Produktionen af modermælkserstatning forudsætter landbrug, opbevaring, pasteurisering, tørring, nedkøling, pakning og transport, hvilket alt sammen kræver enorme mængder vand og brændstof.

Faktisk forbruges der over 4.000 liter vand for hvert kilo mælkepulver, fortæller forskerne.

Hvis man ammer naturligt i 6 måneder har forskere beregnet, at det er muligt at spare op til 153 kilo CO2 per baby.

I Storbritannien alene ville dette svare til at fjerne mellem 50.000 og 77.500 biler fra vejen hvert år, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk. Og her er ikke medregnet det affald, der følger med.

Alligevel er det kun 41 procent af de 141 millioner babyer, der fødes globalt hvert år, som udelukkende ammes, indtil de er 6 måneder gamle.

Ifølge forskerne produceres der årligt 0,72 millioner tons modermælkserstatning, alene i 6 undersøgte lande i Asien-Stillehavet, hvilket svarer til over 2,8 millioner ton udledt CO2.

»Halvdelen af disse drivhusgasser kommer fra ’follow-on formula’, der er skabt som resultat af, at Verdenssundhedsorganisationen WHO har forhindret markedsføring af modermælkserstatning til babyer i alderen 0-6 måneder. ’Follow-on formula’ markedsføres med budskaber, der udnytter sårbarheden hos travle og ængstelige forældre,« skriver forskerne i deres studie.

I artiklen understreger forskerne, at opfordringen om at amme ikke gælder mødre, som ikke kan amme, eller som bruger modermælkserstatninger af andre grunde, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

