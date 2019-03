DTU-forskere har formået at brygge kemiske forbindelser, såkaldte cannabinoider, fra cannabis i genetisk modificeret gær.

Det fortæller de i et nyt studie ifølge Videnskab.dk. Forskernes arbejde kan føre til effektiv produktion af forskellige typer cannabinoider, som er indholdsstoffet, der findes i hampplanten, uafhængigt af hampedyrkning, skriver Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

I dag kræver produktion af cannabinoider enorme mængder landbrugsjord og frembringer store mængder planteaffald. Ifølge forsker og professor i kemisk- og biomolekylær teknik ved UC Berkeley Jay Keasling giver produktion af cannabinoider ved gæring mulighed for bedre kontrol med produktionen og mindre affald.

»Den mikrobielle produktionsproces vil producere mindre affald, hvilket er godt for miljøet,« siger Jay Keasling, som også er videnskabelig direktør ved The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability ved DTU, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

»Desuden kan man sige, at alle kan dyrke en plante, men vi kan indbygge afhængighedsmekanismer og 'kill-switches' i gæren, der forhindrer, at Hr. og Fru Danmark vil kunne dyrke gæren. Så dét at producere cannabinoider i gær vil gøre produktionen både grønnere og sikrere,« uddyber han.

Nogle cannabinoider er blevet godkendt som receptpligtig medicin i flere lande til behandling af forskellige sygdomme.

Cannabinoider udvindes i øjeblikket fra hampeplanten, hvor de findes i relativt lave koncentrationer.

Den lave naturlige forekomst kombineret med det faktum, at cannabinoider er kemisk komplekse at fremstille syntetisk, har hæmmet storproduktion, står der i pressemeddelelsen fra DTU, ifølge Videnskab.dk.