Det kan være dejligt at sove længe i weekenderne, og så får man også genopladet batterierne og er klar til en ny uge.

Sådan lyder mantraet i hvert fald, men det stiller forskere nu spørgsmålstegn ved.

For selvom det sagtens kan være rart med lidt ekstra søvn i weekenden, så gør det ikke nogen forskel for kroppen. Batterierne bliver ikke genopladet.

Det skriver BBC.

Forskere ved Colorado Boulder University har undersøgt to grupper, hvor begge havde søvnunderskud i løbet af en normal arbejdsuge, men hvor den ene af grupperne så fik lov til at sove længe i weekenderne, mens den anden fortsat havde søvnunderskud.

Forskellene på de grupper var til at overse.

Begge grupper spiste – som resultat af det ringe søvnmønster - flere snacks om aftenen, tog på i vægt, og viste tegn på dårligere helbred.

Undersøgelsen kørte i 14 dage.

Deltagerne tog gennemsnitligt et kilo på i løbet af perioden.

Men selvom det ikke som sådan gavner at sove længe i weekenderne, hvis man i øvrigt har søvnunderskud i løbet af ugen, mener professor Malcolm von Schantz for alt i verden, at man skal tage en god lur i weekenden, hvis tiden tillader det.

»Jeg vil opfordre alle til at arbejde hen imod et regelmæssigt søvnmønster, hvis det kan lade sig gøre,« Malcolm von Schantz, professor ved Surrey University i England:

»Men jeg mener ikke, at vi skal sige til folk, som ikke har den luksus, at de ikke må sove længe i weekenden.«