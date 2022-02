Flere studier har tidligere vist, at årstiden for børns fødsel påvirker risikoen for feberkramper – men det kan forskere fra Aarhus nu afvise.

To til fem procent af alle børn får et eller flere tilfælde med feberkramper, inden de bliver fem år. De kan opstå, når barnets temperatur når over 38,5 grader.

Feberkramperne er ikke helt ufarlige, selvom de oftest går over af sig selv – og derfor er det væsentligt at få klarlagt faktorerne, der kan have betydning for udviklingen af feberkramperne – herunder om fødselsmåneden har betydning.

Det fortæller Jakob Christensen, der overlæge i neurologi på Aarhus Universitetshospital og lektor ved Aarhus Universitet, i en pressemeddelelse.

»Selvom børn normalt ikke får mén af feberkramper, så er feberkramper forbundet med en øget risiko for andre sygdomme, blandt andet epilepsi,« siger han.

Forskere ved Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet og Yale University i USA har nu undersøgt tilfælde med feberkramper for over to millioner børn, som blev født i Danmark mellem 1977 og 2011.

Og nu kan de altså konkludere, at tidligere studier ikke holder stik.

Tidligere har undersøgelser som sagt vist, at årstiden for barnets fødsel har en betydning for, hvornår de første gang får feberkramper.

Resultaterne af de nye undersøgelser viste ligesom tidligere studier, at risikoen for første tilfælde med feberkramper var størst i vintermånederne.

Eksempelvis var risikoen for feberkramper højest i februar, hvor risikoen var mere end fordoblet sammenlignet med august.

Men når forskerne fulgte børnene op til fem års alderen, så var der ingen forskel på risikoen for feberkramper i forhold til, i hvilken måned børnene var født.

Om undersøgelsen: Flere studier har tidligere vist, at årstiden har en betydning for, hvornår småbørn første gang får feberkramper. Risikoen for feberkramper er størst i vintermånederne, hvor virusinfektioner også topper. Risikoen for feberkramper topper, når børnene fylder 16 måneder, og risikoen for at få det første anfald med feberkramper er således højest for de børn, som fylder 16 måneder om vinteren. Forskerne var derfor nødt til at følge alle børn, til de var fyldt 5 år og dermed ikke længere i risiko for at få feberkramper. Kilde: Region Midtjylland

»Resultaterne tyder på, at selvom årstiden for fødslen har betydning for, hvornår børn får deres første feberkrampe tilfælde, så vil børn, der er disponerede for feberkramper, i sidste ende opleve feberkramper, uanset hvornår på året de er født,« siger Jakob Christensen.

Forskerne konkluderer derfor, at undersøgelsen viser en »tydeligt sæsonbestemt variation i, hvornår det første anfald af feberkramper optræder«. Men at der ikke er sammenhæng mellem årstiden, hvor barnet er født, og den samlede forekomst af feberkramper ved fem års alderen.