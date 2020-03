Flere forskere advarer mod, at man springer testfaser over for på rekordtid at tage en vaccine mod COVID-19 i brug.

Det skriver Videnskab.dk, der dykker ned i, hvorfor vacciner først testes på dyr, og hvorfor det er så vigtig ifølge forskerne.

»Hvis man tager en vaccine i brug, som ikke har været igennem den normale sikkerhedsprocedure, og det så viser sig, at den gør mere skade end gavn, risikerer man at undergrave tilliden til vacciner generelt,« siger Karsten Juhl Jørgensen, der er overlæge og konstitueret direktør i Det Nordiske Cochrane Center.

»Selv om vi står overfor en meget alvorlig krise, bør man overholde de sikkerhedskrav, der normalt er,« fortsætter han.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har tidligere meldt ud, at en COVID-19 vaccine kan være klar på 18 måneder.

Men det kan kun lade sig gøre, hvis dyreforsøg skippes, vurderer forskere i det sundhedsvidenskabelige nyhedsmedie Stat News.

Jonathan Kimmelman, der er professor i biomedicinsk etik ved McGill University i Canada, siger til mediet:

»Virusudbrud og nationale nødsituationer skaber ofte et pres for at suspendere rettigheder, standarder og/eller normale regler for etik. Men ofte viser det sig senere at være uklogt at gøre.«

Vaccinen skal være sikker og potent

Når man sætter de normale sikkerhedsforanstaltninger ud af spil, kan man komme til at gøre mere skade end gavn, vurderer også Shibo Jiang, der er professor i virologi.

Siden 2003 har han arbejdet med at udvikle vacciner og behandlinger mod en anden coronavirus - den mere dødelige SARS-virus, som brød ud i Kina i 2002.

I en kommentar i det videnskabelige tidsskrift Nature advarer Shibo Jiang mod at haste en COVID-19 vaccine igennem. Vaccinen bør testes i flere forskellige dyrearter, før den afprøves på mennesker, anbefaler han.

»Regeringer er forståeligt desperate efter alt, der kan forhindre dødsfald, lukninger og karantæner som følge af COVID-19. Men bekæmpelse af denne sygdom kræver en vaccine, der er sikker og potent,« skriver professoren og fortsætter:

»Før man tillader brugen af en COVID-19 vaccine til mennesker, bør de regulatoriske myndigheder evaluere sikkerheden i flere virusstammer og i mere end en dyremodel,« skriver Shibo Jiang fra Fudan Universitet i Kina og New York Blood Center, USA, i Nature.

RNA-vacciner er sikre

En af de virksomheder, der er langt fremme i vaccinekapløbet, er amerikanske Moderna. De oplyser til Stat News, at museforsøg med COVID-19-vaccinen kommer til at køre parallelt med de kliniske test på mennesker. Men vaccinen har ikke været testet på større dyr.

De amerikanske myndigheder kan have gode grunde til at tillade, at Moderna tester sin COVID-19-vaccine på mennesker, før den har været igennem de dyreforsøg, der normalt kræves, siger Søren Riis Paludan, der er professor i virologi på Aarhus Universitet.

Moderna’s produkt er ikke en traditionel vaccine, hvor man sprøjter en svækket virus ind i kroppen.

Vaccinen består af en syntetisk fremstillet del af virussens genetiske materiale - det såkaldte RNA.

Til forskel fra andre vaccine-teknologier er teknologien stort set risikofri, vurderer Søren Riis Paludan.

»RNA-vacciner er generelt sikre, og derfor kan det godt kan forsvares at lave kliniske test på mennesker uden først at have lavet dyreforsøg, når vi står i en nødsituation. Man risikerer ikke, at folk bliver syge af at få vaccinen,« siger han og fortsætter:

»Man kan selvfølgelig ikke være sikker på, at der slet ikke er bivirkninger. Men man har kendskab til lignende vacciner, der er testet uden bivirkninger, så de amerikanske myndigheder har vurderet, at de godt tør tage chancen her.«

Samme vurdering kommer fra lektor Troels Kasper Høyer Scheel, der forsker i virologi på Københavns Universitet.

Reglerne eksisterer af en grund

Karsten Juhl Jørgensen undrer sig imidlertid over, at de amerikanske myndigheder denne gang er parate til at springe led over i sikkerhedsproceduren.

For de holder fast i de skrappe sikkerhedsregler, når de tester vacciner mod andre langt mere dødelige sygdomme end COVID-19, for eksempel malaria og HIV.

»Der er gode grunde til, at man kræver, at vacciner bliver testet i flere forskellige dyrearter, før man går over til at teste dem på mennesker. Der er mange ubekendte ved vacciner, som man er nødt til at tage højde for,« siger Karsten Juhl Jørgensen og fortsætter:

»Reglerne eksisterer af en grund, og selv om vi står i en nødsituation, og mange mennesker kommer til at dø af coronavirus, så synes jeg ikke, man her bør skære hjørner. Vaccinen skal fremprovokere en immunrespons for at virke - alle medicinske behandlinger, der har en effekt på kroppen, har også risiko for skadevirkninger,« lyder det.



