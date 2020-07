Konkurrencespisere vækker både forbløffelse og væmmelse i os, når de på rekordtid lykkedes med at spise mad nok til at kunne stille sulten hos flere familier.

For nylig er verdensrekorden i hotdog-spisning slået. Amerikaneren Joey ’Jaws’ Chestnut lykkedes med at spise hele 75 hotdogs på kun 10 minutter.

Nu har sportsmedicinforskeren James Smoliga fra Department of Physical Therapy på High Point University i North Carolina, USA regnet sig frem til, at Chestnut nærmer sig grænsen for, hvad der er menneskeligt muligt. Hans nye studie er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Biology Letters.

Det skriver the Guardian ifølge Videnskab.dk.

Han er kommet frem til resultatet ved at analysere 39 års historisk data fra 'Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest', en årlig amerikansk hotdogspisnings-konkurrence (se billedet). Han har sat dataen ind i matematiske modeller, der afslører trends i sportspræstationer.

Smoliga siger til the Guardian, at 84 hotdogs er »den maksimalt mulige grænse for en præstation i Usain Bolt-ligaen.«

Ifølge the Guardian er der sket et skift i overflodssporten, der har eksisteret de sidste 100 år.

Hvor konkurrencespisning tidligere mest har involveret almindelige mennesker med stor appetit, er det i dag professionelle atleter, der konkurrerer om at indtage absurde mængder usund mad på rekordtid, skriver The Guardian.

Elitespisere følger udførlige træningsprogrammer, og nogle indtager sågar store mængder vand eller gele for at udvide mavesækken.

Det er nemlig en fordel at være slank, hvis man skal evne at spise absurde mængder hotdogs. Fedtlaget omkring maven kan gøre det svært for mavesækken at udvide sig tilstrækkeligt, skriver The Guardian.

Smoliga fortæller til avisen, at hans matematiske model er baseret på, hvor hurtigt det er muligt at indtage hotdogs, og ikke på, hvorvidt det er muligt at have 84 af dem i maven.

Hen mod slutningen af de 10 minutter er der nemlig fortsat konkurrenter, der forsøger at nå at presse flere ned i maven.

