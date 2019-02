Planten katteurt – med det latinske navn Nepeta cataria – kan gøre katte helt elektriske, hvis de får lov at komme i nærheden af den.

Men måske skal vi tænke nærmere over de etiske konsekvenser af, at vi doper vores egne kæledyr. Det skriver den amerikanske professor og medieforsker Debra Merskin fra University of Oregon i en artikel bragt i mediet Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

Ifølge visse dyreetiske teorier er det nemlig amoralsk at give et andet væsen stoffer for at grine ad dets reaktion, skriver den amerikanske forsker.

Nogle filosoffer argumenterer for, at dyr som katte besidder mange af de samme egenskaber som mennesker.

Det kan betyde, at katte fortjener den samme moralsk omtanke, skriver Debra Merskin i artiklen på Videnskab.dk.

Katteurt kan have en voldsom effekt på kattene, og den kan få dem til at rulle rundt, savle og nogle gange endda slås med andre katte.

»Så hvis det er uetisk at give vores børn stoffer og efterfølgende grine ad deres reaktion – hvorfor gør vi det så mod vores katte uden at skænke det en tanke?« skriver Debra Merskin i artiklen.

Katteurt kan købes i kattelegetøj eller i mere koncentreret form.

Omtrent 70 procent af katte reagerer på urten, og virkningen skyldes stoffet nepetalakton. Katte kan dog først få en reaktion, når de er cirka seks måneder gamle og kønsmodne.

Effekten varer mellem 5 og 15 minutter, og det er ikke afklaret, om katteurt har en form for medicinsk effekt på kattene.

Det afgørende for Debra Merskin er dog ikke, om kattene har gavn af katteurt, eller om de kan opleve det som ubehageligt at blive udsat for den.

»Pointen er, at vi skal tage ansvar for vores handlinger over for vores kæledyr og vise dem den samme moralske omtanke som mennesker,« skriver professoren fra University of Oregon.