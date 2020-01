Coronavirussen menes at stamme fra et marked i den kinesiske by Wuhan, hvor vilde dyr blev solgt som aftensmad.

Sådanne markeder bør lukkes over hele verden efter det nyeste udbrud af coronavirus.



Sådan lyder budskabet fra professor Diana Bell, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk, der viser en video med brutale billeder fra et indonesisk madmarked.

Diana Bell er forsker ved det britiske University of East Anglia’s School of Biological Sciences.

Efter den ligeledes dødelige virus Sars' udbrud i 2002-2003 fra et lignende marked i Kina blev kødmarkeder over hele verden forbudt.

Men markederne genåbnede, og på trods af det nuværende virus-udbrud er der i dag fortsat markeder i store dele af Sydøstasien, skriver The Guardian.

Man formoder, det er flagermusen, som er ophavsmand til lungesygdommen, men det skyldes, at forskningen i det bevingede dyrs smitteevner er meget bred, fortæller Diana Bell til the Guardian.

»En åbenlys kandidat er de vilde gnavere på markedet. Hygiejneniveauet er meget dårligt. Man skærer halsen over på dyr (…), så der er meget blod over det hele.«

Dette betyder ifølge Diana Bell, at risikoen for, at virus fra et væld af forskellige dyr

»Folk skal holde op med at spise vilde dyr. Den yngre generation er allerede med på den, og adskillige højtprofilerede kinesere har også talt imod det. Det er den ældre generation [der er problemet, red.] Disse markeder er overalt i Kina og Vietnam. Det er ikke kun i Wuhan,« understreger Diana Bell ifølge The Guardian og slutter:

»Kineserne og de omkringliggende lande må gøre det til en prioritet at reducere udbud og efterspørgsel og lukke markederne. Hvor mange advarselsskud har vi brug for?«

