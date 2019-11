Hvis du bor i hus med have, er der ret stor sandsynlighed for, at du af og til støder på pindsvin.

Måske er du endda en af dem, der har taget en lille pindsvineunge ind, i frygt for at den ikke ville overleve den barske vinter. Men det skal du være varsom med.

Det er et af budskaberne i et nyt studie, hvor forskere fra Syddansk Universitet har overvåget 35 pindsvineunger i Københavns forstæder, skriver Syddansk Universitet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

I pressemeddelelsen beskriver de en uheldig tendens, hvor mennesker tager pindsvineunger i pleje, hvis de vurderer, at de ikke vejer nok. Men det er der altså ingen grund til, da selv pindsvineunger, som ser meget små ud, højst sandsynligt nok skal overleve vinteren.

»Undersøgelsen giver vigtig dokumentation for, at pindsvineungerne sagtens kan klare sig uden menneskelig indgriben, med mindre de er syge eller tilskadekomne,« forklarer pindsvineforsker Sophie Lund Rasmussen, som er hovedforsker på studiet, i pressemeddelelsen.

Hun tilføjer, at hvis de ser runde og sunde ud, skal man ikke gribe ind. Det er kun, hvis de ser helt udmagrede ud, at der som regel er noget behandlingskrævende galt.

Hun lægger dog vægt på, at det ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at vi mennesker intet kan gøre for at hjælpe pindsvineungerne.

»Hvis man vil hjælpe ungerne på vej, kan man stille kattemad og vand frem til dem. Man kan med fordel sørge godt for pindsvinene i sin have ved at skabe gode redesteder i for eksempel kvasbunker og tætte buske,« fortsætter Sophie Lund Rasmussen i pressemeddelelsen.

At vi tager pindsvinene til os, er ikke den eneste måde, hvorpå vi mennesker udgør en trussel over for pindsvineungerne.

Studiet viser desværre, at pilen ofte peger på menneskelig indblanden, når pindsvineungerne dør i haven. Én var død i en flismaskine, en anden blev forgiftet, en tredje blev slået ihjel af en hund, mens to andre døde af en salmonellainfektion, de var blevet smittet med ved en foderstation med kattemad.

Studiet viser dog, at pindsvineunger generelt klarer sig overraskende godt. De er gode til at finde føde og tage på i vægt, og vægttabet ved ungernes vinterhi er overraskende lavt.

