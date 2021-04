Nyt studie understreger, at vores immunforsvar er mere effektivt, når det i forvejen kæmper mod en sygdom.

Intet er så dårligt, at det ikke er godt for noget.

Skulle det grå og kolde forår have gjort dig forkølet, kan du for eksempel glæde dig over, at din sygdom ser ud til at beskytte dig mod at blive offer for en verdensomspændende pandemi. Det skriver Videnskab.dk.

I et nyt studie konkluderer forskere fra Skotland, at rhinovirus – som er den hyppigste årsag til forkølelser – sætter gang i immunforsvaret, så det blokerer for SARS-CoV-2.

Med andre ord: Du bliver immun over for coronavirus, der udløser sygdommen COVID-19.

»Når man tænker på, at rhinovirus er hyppigt forekommende, kan det betyde, at denne effekt kan nedsætte antallet af COVID-19-infektioner generelt i befolkningen,« skriver forskerne fra skotske MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research (CVR) i tidsskriftet Journal of Infectious Diseases, ifølge Videnskab.dk.

Før du tænker, at en god omgang forkølelse lyder som en fed erstatning for at få en vaccine, skal du vide, at den beskyttende effekt efter al sandsynlighed kun gælder, mens du har forkølelsen.

Når den er væk, falder immunforsvaret så at sige til ro igen, så du er atter modtagelig over for coronavirus.

Forkølelser kan dermed ikke erstatte en vaccination mod COVID-19.

Forskernes konklusion giver rigtig god mening, lyder det fra en dansk professor – for mekanismen bagved har været kendt i årevis af fagfolk.

»Når du er inficeret, og dit immunsystem kører i højt gear, er du mindre tilbøjelig til at få andre vira. Det er en sidegevinst ved at være syg. Lige så snart du er rask, sætter immunforsvaret tempoet ned, og så er du modtagelig igen,« fortæller Jan Pravsgaard Christensen, professor i infektionsimmunologi ved Københavns Universitet, til Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk