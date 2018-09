Den giftige pigæbleplante ser ud til at brede sig i den danske natur.

Landboforeningen Agri Nord advarer nu i et opslag på Facebook mod den såkaldte pigæbleplante, der er så giftig, at den potentielt kan være dødelig.

'Pas på disse planter! De er giftige og dødelige! Normalt er de ualmindelige i den danske natur, men det ser ud til, at de nu breder sig. Der er tale almindelig pigæble (Datura stramonium), som blot kaldes Pigæble. Økologikonsulent Malgorzata Kowalik-Kepler fandt i går 10 planter i marken hos et kvægbrug,' lyder det i opslaget, hvor der også er billeder af planten.

Foreningen oplyser videre, at planten kan blive mellem 30 og 100 centimeter høj, og at den typisk findes vildt nær bebyggelser.

'Hele planten er stærkt giftig, og den lugter meget ubehageligt og kvalmende, når man knækker eller beskadiger den. Pigæble er en kraftigt voksende, enårig plante med en bredt busket vækstform. Planten danner frugter, som er ægformede, piggede og på størrelse med valnødder. Ved modenhed åbner de sig i fire kamre, der hver rummer en del sorte frø, som spreder sig voldsomt.'

Ifølge Agri Nord har planten en hallucinerende virkning og kan således være dødelig. Derfor anbefaler de, at man graver den op og fjerner den, hvis man finder den et sted.

Giftlinjen hos Bispebjerg Hospital understreger på deres hjemmeside, at der er tale om en 'meget giftig' plante, og at alvorlige forgiftninger er set ved medicinsk anvendelse. De tilføjer dog, at forgiftninger ved ulykkestilfælde er sjældne.

Er man blevet forgiftet af planten er symptomerne ifølge Giftlinjen: 'Mundtørhed, tørst, ansigtsrødmen, hjertebanken, opkastninger og svimmelhed. Desuden pupiludvidelse med synsforstyrrelser samt feber, uro og forvirring. I alvorlige tilfælde kramper og bevidstløshed.'

Ved forgiftning skal man kontakte Giftlinjen på: 82121212.