Musik og støj, belysning, priser, hylderne og de ansattes hud-, hår- og øjenfarve.

Det er nogle af de ting, der kan påvirke, hvad vi smider i kurven, når vi tager på indkøbstur i det lokale supermarked.

Men det er også forhold, der er svære at ændre på i den virkelige verden – derfor vil Aarhus Universitet nu med hjælpe af avanceret teknologi sende forbrugere på indkøb i et virtuel reality-supermarked.

Det skal give forskere en bedre forståelse af, hvorfor vi køber ind, som vi gør, skriver universitetet i en pressemeddelelse.

»Det er vanskeligt at lave forbrugerundersøgelser i et supermarked i den virkelige verden, for her er vi stærkt begrænsede i forhold til, hvad vi kan få lov til at ændre på.«

»Med et virtual reality-supermarked kan vi til gengæld ændre på alt muligt. Vi får mulighed for at opbygge lige præcis det scenarium, som vi gerne vil have. Det er en kæmpe gevinst for vores forskning, at vi nu har adgang til noget af verdens mest avancerede teknologi på området,« siger Anne Peschel fra MAPP Centret på Aarhus Universitet, der er ansvarlig for det nye udstyr.

Forskerne på Aarhus Universitet er allerede i gang med at planlægge undersøgelser med virtual reality-supermarkedet.

Blandt andet er det planen, at supermarkedet skal anvendes i et EU-projekt, der skal se nærmere på, hvordan forbrugerne reagerer, hvis prisen på fødevaren afspejler fødevarens klimabelastning.

Men det nye udstyr skal også komme endnu flere forskere og virksomheder til gode, lyder det fra universitetet.

Det er nemlig indkøbt som en del af den danske forskningsinfrastruktur FOODHAY – et laboratoriecenter for fødevareinnovation støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet og med partnere i hele landet.