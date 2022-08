Lyt til artiklen

De fleste husker den ikoniske scene fra 'Jurassic Park'.

Scenen, hvor minearbejderen rækker et helt særligt stykke rav til sin chef.

Og kameraet, der rykker nærmere på ravstykket, mens den dramatiske musik tiltager, og det pludselig står klart, at der sidder en lille myg derinde.

Det er nemlig fra myggen, at Jurassic Parks videnskabsmænd får den dna, der giver dem muligheden for at skabe de forhistoriske dyr.

Et billede fra den ikoniske 'Jurassic Park'. Foto: NF Vis mere Et billede fra den ikoniske 'Jurassic Park'. Foto: NF

Historien er natuligvis fiktiv, men i dag er der flere steder i verden gang i videnskabelige projekter, som ikke er milevidt fra det, de laver i 'Jurassic Park'.

Firmaet Colossal har nemlig sat sig for at genoplive den tasmanske pungulv ved hjælp af dna-teknologi, og de har samtidig gang i et lignende projekt med mammutten.

Men er det overhovedet muligt at genskabe dinosaurerne, der blev udslettet for hele 65 millioner år siden?

Det spørgsmål vil B.T. forsøge at svare på i denne tråd, og til det formål har vi allieret os med den danske palæontolog Jakob Vinther.

Og vi kan allerede nu røbe, at svaret ikke er så kedeligt, som du måske ellers tror.

Først kan vi tage den allernemmeste løsning, hvis man skulle genskabe en dinosaur.

Et billede fra den ikoniske 'Jurassic Park: The Lost World'. Foto: MYCHELE DANIAU Vis mere Et billede fra den ikoniske 'Jurassic Park: The Lost World'. Foto: MYCHELE DANIAU

Det ville kræve, at man på den ene eller anden måde fandt noget dna fra en dinosaur, men allerede der har vi problemet.

»Vi har prøvet længe, men vi finder simpelthen ikke dna fra dinosaurer. De har været døde for længe, og der er ingen af dem, som vi kan finde nedfrosset. Der er dinosaurknogler, hvor man har troet, at der var dna, men det har vist sig at være bakterier,« fortæller Jakob Vinther.

'Jurassic Park'-modellen skal vi også smide i skraldespanden.

»Man har kigget på, hvordan ting bevares i rav, og der har man kunnet konstatere, at der ikke har været rester af dna,« siger palæontologen.

Så derfor tør Jakob Vinther godt lægge hovedet på blokken:

Han tror ikke på, at man nogensinde finder dna fra en dinosaur, som man kan bruge.

Men, men, men...

Det er ikke ensbetydende med, at det er urealistisk med dinosaurer i fremtiden.

Et billede fra den ikoniske 'Jurassic Park: The Lost World'. Foto: ILM Vis mere Et billede fra den ikoniske 'Jurassic Park: The Lost World'. Foto: ILM

Eller rettere sagt: dinosaur-lignende dyr.

»Der er en anden mulighed, for man har fundet ud af, at man kan ændre i et dyrs gener. Man kan sige, at man tænder og slukker for enkelte gener,« siger Jakob Vinther og uddyber:

»Man har gjort det med fugle, og der har man fundet ud af, at man eksempelvis ved at ændre på nogle gener har fået en fugl til at udvikle tænder i stedet for et næb.«

På den måde laver man en genmodificeret fugl, og det har fået palæontolog-kredse til at tale om en såkaldt 'chickensaurus'.

»Vi kalder det en chickensaurus, fordi man nok ville bruge en høne til at skabe dinosauren, men pointen er, at man tager et eksisterende dyr og ændrer på dets gener, så den får en række dinosaurtræk, som vi kender dem,« siger han og uddyber:

»På sigt ville man kunne skabe en fjerklædt rovdinosaur, som velociraptoren så ud. Og ja, den havde fjer, selvom Hollywood-instruktøreren ikke gider vise det.«

Konkret ville det ske på den måde, at man i laboratoriet skaber det specielle dinosaurlignende dna, og at man så eksempelvis tilfører det til fostervandet.

Det er i hvert fald én måde at gøre det på.

Og det er altså ifølge Jakob Vinther den eneste realistiske.

»Det er den eneste måde at gøre det på, men vi ville så også kunne lave nogle dyr, der mere eller mindre var lig dinosaurerne.«