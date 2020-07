Du kender den helt sikkert – den stikkende fornemmelse under ribbenene, der for alvor kan slå selv den mest rutinerede løber ud af kurs.

Sidestik er et irriterende og svært fænomen at blive klog på, men kan man gøre noget for at undgå det?

Faktisk har forskerne endnu ikke fundet svaret på, hvorfor vi får sidestik, men flere har forsøgt, og det er der kommet forskellige teorier ud af. Dem har YouTube-serien Coach omsat til fem råd, som du kan prøve af, hvis du døjer meget med sidestik.

Coach er en del af Videnskab.dk’s YouTube-kanal Tjek, der bringer forskninsbaseret viden ud til danske unge.

1: Hop på cyklen

Døjer du med sidestik? Så skal du måske overveje at skifte løbeskoene ud med et sæt pedaler. I hvert fald hvis man skal tro et australsk studie, som har undersøgt hyppigheden af sidestik i en række sportsgrene.

Studiet viste, at løbere oftere får sidestik end andre sportsudøvere, og det skyldes muligvis, at kroppen bevæger sig meget op og ned, når man løber.

Forklaringen skulle således være, at man får sidestik, fordi organerne i maven trækker i det væv, der sidder fast under mellemgulvmusklen.

2: Ret ryggen

En anden teori går på, at din kropsholdning ikke helt ligegyldig, når det kommer til sidestik.

I det australske studie så forskerne nemlig, at de deltagere, der havde oplevet sidestik indenfor det seneste år, også havde en tendens til at være enten rundryggede eller svajryggede.

Derfor kan det altså måske hjælpe dig til at undgå sidestik, hvis du er opmærksom på din holdning og retter ryggen, når du løber.

3: Slå mave, inden du løber

Tredje teori handler om, at du måske skal vente med at snøre løbeskoene, hvis du lige har spist, fordi en fyldt mavesæk muligvis kan give sidestik.

Forklaringen skulle være, at den hinde, der sidder rundt om organerne i maven, bliver irriteret.

Hinden består af to lag, der glider frit mod hinanden ved hjælp af en smørende væske. Nogle forskere mener så, at en fuld mave mindsker mængden af smøremiddel, og at det altså er det, der irriterer maven og får det til at prikke under ribbenene.

Døjer du meget med sidestik, kan du altså derfor overveje at slå mave, inden du løber en tur.

4: Hold dig fra kulhydratholdige drikke

Den fjerde teori handler også om, hvad du får indenbords, for måske er det ikke helt ligegyldigt, hvad du drikker, inden eller mens du løber.

I et studie blev 40 forsøgspersoner bedt om at drikke enten vand med ingen kulhydrater, frugtjuice med 11 procent kulhydrater eller sportsdrikken Gatorade med 6 procent kulhydrater. Derefter skulle de løbe på et løbebånd og samtidig indtage mere af væsken.

Forskerne kunne herefter konstatere, at de løbere, der havde drukket frugtjuice, oftere fik sidestik, når de løb, sammenlignet med dem, der havde drukket vand eller sportsdrik.

Forklaringen kan muligvis være, at væsker med højt indhold af kulhydrater passerer langsommere gennem maven og derfor øger risikoen for sidestik. Det skal dog lige bemærkes, at studiet blev betalt af Gatorade Sports Science Institute.

5: Start langsomt ud

Den sidste teori, vi kigger på, er lidt mere simpel, for den handler i grunden bare om trætte ledbånd og muskler.

Når du dyrker motion, bruger du mellemgulvet rigtig meget, fordi det er en vigtig åndedrætsmuskel.

Derfor kan sidestik muligvis forklares med, at ledbåndene, der binder mellemgulvet til rygsøjlen, bliver trætte.

