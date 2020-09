Maleriske måner og intergalaktisk ild er kun en brøkdel af fænomenerne, der fanges, når Royal Observatory Greenwich kårer årets astronomi-fotograf. Og 2020’s vilde fotos skuffer ikke..

Tag for eksempel årets vinderfoto: et billede af Andromeda-galaksen.

Andromeda er den galakse, der ligger tættest på vores egen galakse, Mælkevejen, men med en afstand til den på mere end 2,5 millioner lysår, virker Andromeda stadig urørlig.

Men dét laver årets vindende foto, ‘Andromeda Galaxy at Arm’s Length’, i konkurrencen 'Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2020' om på.

»Når vores nærmeste galakse er så langt væk er det virkelig magisk at skabe et billede, hvor den er indenfor rækkevidde,« udtaler Ed Wilson, en af dommerne i konkurrencen, i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Fotokonkurrencen afholdes af Royal Observatory Greenwich i samarbejde med Insight Investment og bladet BBC Sky at Night.

I år konkurrerede over 5 tusind fotografer om æren og præmien på 10.000 britiske pund.

Billedet af Andromeda-galaksen inden for rækkevidde løb med titlen som årets rumfoto Foto: Nicolas Lefaudeux

Vinderen er den franske fotograf Nicolas Lefaudeux, der både i sin egen kategori, Galakser, og i selve konkurrencen har sejret over tusinde andre fotografer.

Men vinderne af de øvrige kategorier imponerer også.

Månen og Jupiter

Som reference til social afstand viser billedet 'Space Between Us' tomrummet mellem Månen og Jupiter. Foto: Łukasz Sujka

Hvis du ærgrer dig over den sociale afstand, COVID-19 har skabt mellem folk, så husk, at den ikke kan måle sig med Månens afstand til Jupiter.

Den vises glimrende her i den polske Łukasz Sujka’s ‘Space Between Us’, der dominerede kategorien ‘Planeter, Kometer og Asteroider’.

Og hvis du kigger nærmere på Jupiter, kan du måske spotte tre af dens måner, som fotografen lige netop også har fanget.

Inferno i rummet

'Cosmic Inferno' udgør et rummets spejlbillede af Australiens skovbrande. Foto: Peter Ward

Et helvede i himmelrummet, kunne man kalde det.

Den australske Peter Ward sejrede i kategorien ‘Stjerner og Stjernetåger’ med sit billede ‘Cosmic Inferno’.

Det er et billede af stjernetågen NGC 3576, hvor stjernerne er redigeret ud, og farvepaletten forenklet.

Resultatet er en malstrøm af hvirvlende flammer, der ifølge fotografen skal afspejle Australiens skovbrande i 2019 og 2020.

