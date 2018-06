Facebook har ved en fejl ændret private opslag til offentlige i en periode på fire dage i maj. 14 millioner brugere er ramt.

Det skriver The Verge.

Torsdag informerer Facebook 14 millioner af dets brugere om, at de i slutningen af maj ved en fejl fik ændret i deres private indstillinger på det sociale medie.

Det betyder, at de 14 millioner brugere i perioden 18.-22. maj delte alle deres opslag offentligt, selvom de i deres indstillinger ellers havde valgt, at de skulle være private. Facebook opdagede fejlen den 22. maj og sørgede for, at indstillingerne blev ændret tilbage igen, men først den 27. maj kunne de teknisk gå ind og ændre de mange opslag, der var blevet delt offentligt fra den 18.-22. maj, til private igen.

Facebooks påmindelse ser således ud:

Facebook alerts 14M to privacy bug that changed status composer to public - https://t.co/izr5BuHmoS pic.twitter.com/eD7LcT7Tb0 — Daily Scene News (@DailyScene) 7. juni 2018

Hvis du er en af dem, der torsdag har fået en notifikation om fejlen, betyder det med andre ord, at dine opslag i perioden fra den 18.-22. maj kortvarigt blev gjort offentlige for alle.

Selvom Facebook senere har ændret alle opslag til private igen, betyder det altså, at opslagene stadig har været offentlige i ni dage, hvor alle og enhver har haft mulighed for både at se og gemme dem.