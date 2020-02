Når forskere laver befolkningsstatistik tyder det på, at mennesker med lavere niveau af D-vitamin har større risiko for hjertekarsygdom.

Men i studier, hvor man aktivt giver nogle mennesker tilskud af D-vitamin og sammenligner med en ’kontrolgruppe’ af mennesker, der ikke tager D-vitamin, har resultaterne alligevel været blandede.

Det skriver forskning.no ifølge Videnskab.dk.

I et stort oversigtsstudie med tal fra i alt 80.000 mennesker kunne amerikanske forskere heller ikke finde en positiv effekt på dødeligheden hos mennesker, der tog D-vitamin.

Det vil sige, at de testpersoner, der tog D-vitamin, tilsyneladende havde lige så stor risiko for at dø inden for et bestemt tidsrum, som andre mennesker.

Den ene forklaring kan være, at D-vitamins tilsyneladende gunstige effekt i virkeligheden slet ikke handler om vitaminer.

Måske har personer med høje D-vitamin-værdier generelt en sundere livsstil end personer med lave D-vitamin-værdier.

Endnu en forklaring på vitamintilskuddets skuffende effekter kan være, at forsøgene ikke viser hele billedet.

Det mener professor Jutta Dierkes ved Universitetet i Bergen, som selv forsker i D-vitamin.

»Problemet er, at mange af studierne kommer fra lande som USA og Australien, hvor man generelt har høje D-vitamin-værdier. Og da kan man jo med rette spørge: Hvis folk ikke mangler vitamin D, hvad forventer man så, at et tilskud vil gøre?« siger Jutta Dierkes til forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk