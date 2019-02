Er du vild med en bitter gin og tonic? Eller sætter du velvilligt tænderne i en halvmoden grapefrugt? Et nyt studie peger på en sammenhæng mellem smag for det bitre og størrelsen på hjernen. Det skriver University of Queensland i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Det er dog ikke sikkert, at du med en gin og tonic i hånden kan bilde de andre i baren ind, at du er klogere end dem. Studiet handlede nemlig ikke om intelligens, men specifikt om størrelsen af

hjernen.

»Uanset om du kan lide tonicvand eller ej, så vil mennesker med større hjerner typisk synes, at det er mindre bittert end andre,« siger Daniel Hwang, der står bag det nye studie.

Flere end 1.600 mennesker fra Australien og USA har deltaget i forsøget.

Størrelsen på deres hjerner blev målt ved hjælp af en MRI-skanner

De blev bedt om at rangere deres smagsoplevelser med en række søde og bitre produkter

Blandt andet skulle de smage på stoffet kinin, der er en bitter nøgleingrediens i tonicvand. Det viste sig, at den venstre side af en lille del af hjernen, som hedder entorhinal cortex - et område, der styrer hukommelse, lugtesans og visuel opfattelse - var større hos de forsøgsdeltagere, der fandt kinin mindre bitter.

Daniel Hwangs håb er, at studiet på sigt kan bruges til at udvikle nye metoder til behandling af spiseforstyrrelser, hvor man fokuserer på bestemte dele af hjernen, der har med smag at gøre.

Han forestiller sig, at man vil kunne stimulere disse områder med eksempelvis såkaldt transkraniel magnetisk stimulation - en metode, hvor en maskine med spoler skaber magnetiske felter og midlertidigt sætter neuroner i hjernen ud af spil.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Videnskab.dk