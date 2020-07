Med et vingefang på tre meter og en vægt på op til 15 kilo er andeskondoren den største flyvende fugl i verden.

Nu viser et nyt studie, at andeskondoren samtidig er uhyre effektiv i sin evne til at ride på luftstrømme og holde sig svævende i timevis uden at baske med vingerne.

Det skriver nyhedsbureauet Associated Press (AP) ifølge Videnskab.dk.

Studiet viser ifølge AP, at andeskondoren kun bruger én procent af sin tid på at baske med vingerne, og det er primært når den letter. En af fuglene, som forskerne overvågede, fløj i mere end 5 timer over en strækning på mere end 160 kilometer, uden at vingerne baskede.

»Kondorer er eksperter som piloter, men vi havde ikke regnet med, at de var så store eksperter,« siger professor og medforfatter til studiet, Emily Shepard fra Swansea University i Wales, til AP.

Andeskondorer findes i Sydamerika og kan blive op til 70 år gamle. De er primært ådselædere og fortrækker store kadavere fra kvæg eller hjortedyr.

Forskerne bag det nye studie havde påsat optageudstyr på otte andeskondorer i Patagonien i Sydamerika, og de har dermed registreret fuglenes vingebask igennem mere end 250 times flyvetid.

Deres resultater er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Andre artikler på Videnskab.dk: