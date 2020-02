Engelske forskere har undersøgt mindreåriges erfaringer med blandt andet nøgenbilleder.

»Jeg fik det dårligt - jeg følte, jeg ikke burde se det.«

»Nogle gange, synes jeg, det er ulækkert - andre gange er det okay.«

Sådan siger to deltagere i et nyt studie, der har undersøgt mindreåriges oplevelser med porno på nettet. Det skriver Videnskab.dk.

Deltagerne i studiet er 11-16-årige fra Storbritannien, og ifølge forskeren bag studiet stikker særligt ét resultat ud:

»Et af tallene, der overraskede og bekymrede mig, var, at 28 procent af de 11-12-årige havde set porno,« siger Elena Martellozzo til Videnskab.dk.

Elena Martellozzo er lektor i kriminologi på Middlesex University i London, og sammen med fire kolleger har hun gennemført studiet, der bygger på 1.072 deltagere.

Hun peger på, at der altid vil være børn og unge, der opsøger porno, men det nye studie viser, at mindreåriges tilstedeværelse på nettet gør dem udsatte.

»Før internettet købte folk pornoblade, og nu søger de efter det på nettet, men vores forskning viser, at børn, som ikke aktivt opsøger det, bliver udsat for porno online.«

Studiet viser, at 26 procent af deltagerne, via for eksempel deres smartphone, har modtaget pornografisk materiale, uden de ønskede det, hvilket Elena Martellozzo finder problematisk.

»De er ikke forberedte på at se det, og den porno, der findes på nettet, kan de opleve som ret voldsom og foruroligende.«

Andreas Lieberoth, der er adjunkt ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet, har læst studiet, og han synes, det er bemærkelsesværdigt, at en fjerdedel af undersøgelsens yngste gruppe har set porno, men han mener også, det er værd at bide mærke i den fjerdedel, der siger, at de uden varsel har modtaget pornografisk materiale.

»Det er en del af de unges seksuelle socialisering, som vi ikke må ignorere - ikke fordi vi skal råbe alarm over det - men vi skal være opmærksom på, at det er en del af aldersgruppens virkelighed.«

Det nye studie bygger på både kvantitative og kvalitative data, da data kommer fra spørgeskemaundersøgelse og på fokusgruppeinterviews.

At studiet blander forskellige data, får roser fra Andreas Lieberoth, men han har dog også kritik af studiet.

Studiet bygger på data, der stammer fra slutningen af 2015 og starten af 2016, »så det er ikke dugfrisk information,« som Andreas Lieberoth udtrykker det. Man skal også være opmærksom på, at der er store sociale forskelle på Danmark og Storbritannien.

Men ifølge Andreas Lieberoth er det største problem ved studiet, at det ikke angiver, hvilke typer porno de mindreårige har set.

»Studiet gør os ikke klogere på, hvilken type pornografi, deltagerne møder, og hvilken type porno, der bliver repræsenteret som ‘normalt’ i børns og unges verden,« siger Andreas Lieberoth.

Elena Martellozzo imødekommer kritikken og medgiver, at den videnskabelige artikel har nogle begrænsninger, men hun fastslår, at forskerholdet klart definerede overfor børnene, hvad de mente med porno.

Selvom man skal tage forbehold for undersøgelsen, kan studiets resultat gøre forældre bekymrede.

Elena Martellozzo har delt studiet med nogle skoler, som leverede feedback fra forældrene tilbage til forskerholdet, hvilket viste, at forældrene efterlyser information om, hvad familierne kan gøre for at hjælpe børnene.

Elena Martellozzos bedste råd kommer her:

»Vi ved, at forældre ikke taler om porno med deres børn - jeg talte aldrig med mine forældre om porno - men seksualundervisningen af børn ville blive meget bedre, hvis forældrene forberedte dem på, at det, de ser online, ikke er det, der sker i det virkelige liv.«

Flere artikler fra Videnskab.dk