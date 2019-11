Er du også en af dem, som tror, at motion skal være alt eller ingenting?

Så tror du måske, at man enten skal løbe meget ofte, eller også kan man ligeså godt lade være og i stedet ligge derhjemme i sofaen med benene oppe.

Men nu er der godt nyt til dig, selvom du aldrig kommer til at løbe maraton. Et nyt studie indikerer nemlig, at alt løb er godt løb. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Studiet, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift British Journal of Sports Medicine, er et såkaldt metastudie, og det er lavet ved at gennemgå en række eksisterende studier på området, som har undersøgt i alt mere end 230.000 mennesker fra hele verden over perioder på mellem 5,5 og 35 år.

Resultaterne viser, at uanset hvor ofte, hvor langt eller hvor hurtigt man løber, bliver risikoen for tidlig død reduceret.

Forskerne bag studiet fremhæver, at deres resultater adskiller sig fra tidligere studier om løb, da disse slog fast, at de helbredsmæssige fordele steg i takt med, at man løb mere.

Godt nok fortsætter det ikke i det uendelige, og at løbe 20 kilometer hver dag gør dig ikke kernesund, da man også kan løbe så meget, at det til sidst belaster kroppen.

»Hvilken som helst mængde af løb, også kun en enkelt gang om ugen, er bedre end slet ikke at løbe,« forklarer forskerne bag studiet.

Forskerne sammenlignede dem, som løb (uanset hvor meget eller hvor lidt), med dem, som overhovedet ikke løb, og resultatet viste, at løberne havde 27 procent lavere risiko for at dø tidligt - uanset af hvilken årsag.

Og løberne havde henholdsvis 30 procent og 23 procent lavere risiko for at dø tidligt af hjerte-kar-sygdomme og kræft.

»Al form for løb er godt for dig, og du kan opnå disse fordele ved blot at løbe én gang om ugen eller mindre eller ved at løbe 50 minutter om ugen eller mindre. Men det skal dog ikke demotivere dem, som løber mere end det, og som virkelig nyder det,« forklarer Željko Pedišić, som er forsker ved Victoria University i Australien og førsteforfatter på studiet.

Han påpeger samtidig, at der sandsynligvis er en minimumsgrænse, så en løbetur efter bussen altså ikke giver de samme fordele.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om motion lægger sig op ad de internationale anbefalinger fra WHO. For voksne gælder det således, at man skal dyrke 150 minutters fysisk aktivitet om ugen ved moderat intensitet eller 75 minutter ved høj intensitet.

Men førsteforfatteren forklarer, at selv hvis man går lidt under det anbefalede tidsforbrug, vil man opnå de samme fordele i forhold at mindske risikoen for tidlig død.

