Den er stor nok til at kunne udslette en by.

I weekenden vil en asteroide, som estimeres at have en diameter på mellem 40 og 90 meter, passere særdeles tæt på Jorden, skriver BBC.

Asteroiden har fået det ikke særligt mundrette navn 2023 DZ22.

Den vil passere Månen i en afstand af 515.000 kilometer, inden den flyver imellem Månen og Jorden få timer senere.

Her vil asteroiden komme inden for en afstand på cirka 68.000 kilometer af Jorden, fortæller man hos det europæiske rumagentur ESA.

Og det er sjældent.

Arkivfoto. Taget af NASAs OSIRIS-REx rumfartøj i december 2018 under en landing på en asteroide. Foto: HO Vis mere Arkivfoto. Taget af NASAs OSIRIS-REx rumfartøj i december 2018 under en landing på en asteroide. Foto: HO

»Der er ingen chance for, at denne 'bydræber' rammer Jorden, men dens tætte passage giver en fantastisk mulighed for at gøre observationer,« siger ESA-chef Richard Moissl ifølge BBC.

Interesserede seere kan se asteroidens passage via The Virtual Telescope Project.

BBC skriver endvidere, at asteroiden ser ud til at vende tilbage i nærheden af Jordens kredsløb om Solen igen i 2026, men her har man allerede udelukket, at den kan ramme os ved den lejlighed.

I løbet af 2022 har amerikanske NASA sendt en testmission (DART) i rummet i et forsøg på at få en asteroide til at skifte kurs ved at lade en rumsonde med en sprængladning styre direkte ind i den.

Næsten ligesom i 1997-filmen Armageddon, hvor Bruce Willis og Ben Affleck skal plante en bombe på en gigantisk asteroide med kurs direkte mod Jorden.

Tidligere denne uge meddelte man fra NASAs side, at virkelighedens mission havde været en succes, da efterfølgende data har vist, at den pågældende asteroide – som altså ikke havde kurs mod Jorden – har ændret sin kurs.