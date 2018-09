Mængden af den giftige grønne fluesvamp er eksploderet i de danske skove de seneste måder.

»Der er helt usædvanligt mange grønne fluesvampe i år. Normalt er det sjovt, hvis vi finder en, men de er alle vegne lige nu. De er store og flotte, men dem skal man altså passe på,« siger Bjørli Lehrmann fra Vestre Hus Børnenaturcenter i Allerød til TV2.

På Giftlinjens hjemmeside er den grønne fluesvamp listet som den giftigste svamp i Danmark. Om svampen skriver Giftlinjen blandt andet:

'Grøn fluesvamp (Amanita phalloides) er dødeligt giftig og forholdsvis almindelig fra august til oktober. Den vokser nær træer, især løvtræer i august-oktober. Fuldt udviklet måler hatten 6-12 og stokken 6-15 cm.'

Faktisk er svampen så farlig, at 30 gram af den er nok til at dræbe en voksen mand.

Naturvejledere har de seneste måneder set svampen både på Sjælland, Fyn og i Jylland.

Gennem tiden har den grønne fluesvamp da også skabt kritisable situationer, når folk i uvished har sat tænderne i den på overfladen appetitlige svamp.

Tilbage i august 2016 blev tre mænd fra Horsens indlagt efter at have spist den grønne fluesvamp. De tre mænd blev alvorligt syge, og den ene var på et tidspunkt i livsfare, men de overlevede alle.