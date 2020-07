I Skagen var en masse mennesker onsdag eftermiddag stimlet sammen om en lille sælunge, som lå på stranden ved Grenen i det nordligste Danmark.

Her var der flere, der ikke kunne dy sig. Der var både voksne og børn, som klappede det lille dyr, men det er ikke en god idé, lyder meldingen nu.

»Man skal simpelthen lade være,« lyder det fra biolog Bo Håkansson, som er ansat ved Danmarks Naturfredningsforening.

Der er generelt to ting, man skal overveje, når man møder en sælunge i det fri, fortæller han.

»Man skal først og fremmest sørge for at holde afstand. Hvis man går for tæt på, så vil moderdyret holde sig væk, og så kan ungen ikke amme. Så kan det ende med at dø af sult,« forklarer han.

Derudover skal man undgå at røre ved dyret. Hvis moren kan lugte, at mennesker har rørt ved den, kan den finde på ikke at ville kendes ved ungen, siger han videre.

Det er dog ikke ofte, man oplever, at folk ligefrem klapper dyr.

»Vi ser det heldigvis ikke så tit. Det er langt oftere, at folk kommer for tæt på, fordi sælunger kommer til at og skrige på mælk, ligesom et menneskebarn gør det. Så bliver folk bekymrede, og så kommer de for tæt på. Så gør de uforvaren skade.«

Hos Naturstyrelsen, som også rykkede ud, da sælungen ved Grenen havde problemer, siger man, at man ikke kan vide om ungen er syg, før man er for tæt på.

»Man skal undgå at komme for tæt på. Det er helt klart rådet herfra,« lyder det fra skovrider, Jesper Blom Hansen fra Vendsyssel. Fra Naturstyrelsen anbefaler man minimum 10 meters afstand, hvor Bo Håkansson gerne så flere hundrede meter, hvis muligt.