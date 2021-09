Videnskabsfolk har fundet, hvad de mener er verdens nordligste ø, efter et lille stykke land blev afsløret i den skiftende pakis ud for Grønlands kyst.

Det var et rent held, at øen blev fundet, da videnskabsfolkene besøgte området for at indsamle prøver. Det skriver Sky News.

»Vi ledte ikke efter nogen ø,« siger Morten Rash, der er polarforsker og leder af den arktiske station i Grønland. Han er for øvrigt chefkonsulent på Københavns Universitet med speciale i Arktis.

Forskerholdet tror ikke på, at øen, som de fandt, er en direkte konsekvens af den globale opvarmning. Den har dog ansvaret for, at Grønlands iskappe bliver mindre og mindre.

Entreprenøren Christiane Leister fra Schweiz, som har finansieret ekspeditionen, sidder på den nye ø, der er verdens nordligste. Foto: JULIAN CHARRIERE via Reuters Vis mere Entreprenøren Christiane Leister fra Schweiz, som har finansieret ekspeditionen, sidder på den nye ø, der er verdens nordligste. Foto: JULIAN CHARRIERE via Reuters

Afsmeltningen i området på grund af klimaændringer har ført til spændinger mellem de arktiske stater som Canada, USA, Rusland, Norge og Grønland. De kæmper hver især om nye skibsruter og fiskerettigheder.

Adskillige amerikanske ekspeditioner har i løbet af de seneste årtier ledt efter verdens nordligste ø. Oprindelig troede forskerne da heller ikke på, at de havde fundet noget nyt denne gang.

De troede, at de besøgte øen Oodaaq, der var blevet opdaget af et dansk hold i 1978.

Det var først, da de tjekkede den nøjagtige position, at de opdagede, at de havde besøgt en anden ø, 780 meter nordvest for Oodaaq.

Jorden på den nye ø er sandbund og moræne. Foto: JULIAN CHARRIERE via Reuters Vis mere Jorden på den nye ø er sandbund og moræne. Foto: JULIAN CHARRIERE via Reuters

Ekspeditionen blev denne gang finansieret af Leister Foundation. Den schweiziske entreprenør Christiane Leister udtalte efterfølgende, at det hele mindede hende om fortiden.

»Ekspeditioner før i tiden troede, at de var landet et specielt sted, men fandt i stedet ud af, at de var et helt andet sted.«

Den lille ø måler kun omkring 30 meter i diameter og er tre meter på sit højeste. Den består af mudder fra søbunden såvel som moræne, som er jord og klipper, der er efterladt af gletsjerne.

For at opfylde kriteriet 'ø', der kan gælde i en strid om territorier, skal den øen være over havets overflade hele tiden.

Her er den så, den lille, bitte ø, der skal navngives 'Qeqertaq Avannarleq' der betyder 'den nordligste ø' på grønlandsk. Foto: JULIAN CHARRIERE via Reuters Vis mere Her er den så, den lille, bitte ø, der skal navngives 'Qeqertaq Avannarleq' der betyder 'den nordligste ø' på grønlandsk. Foto: JULIAN CHARRIERE via Reuters

»Den opfylder kriterierne for en ø,« siger Rene Forsberg, der er professor og leder af Danmarks rumfartsafdeling, DTU Space. »Det er for øjeblikket verdens nordligste ø.«

Forsberg advarer dog den danske regering mod at ændre vores territoriale krav nord for Grønland. »Små øer har det med at komme og gå igen,« mener han.

Ekspeditionen har foreslået, at øen bliver navngivet 'Qeqertaq Avannarleq'. Det betyder 'den nordligste ø' på grønlandsk.