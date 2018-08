Ifølge en ny undersøgelse fra University of Birmingham skader dampen fra e-cigaretter immunceller i lungerne og fremskynder inflammation. Det skriver BBC News.

Forskerholdets resultater viser, at dampen giver inflammation og hæmmede aktiviteten i de celler der fjerner skadelige støvpartikler, bakterier og allergener fra lungerne. Nogle af e-cigarettens virkninger er derfor lig dem man ser hos almindelige rygere og mennesker med kroniske lungesygdomme.

Tidligere undersøgelser har fokuseret på den kemiske blanding af væsken i e-cigaretter før den bliver til damp. Men forskerholdet, ledet af professor David Thickett, fokuserer på selve dampen, og har benyttet en mekanisk procedure i laboratoriet, som efterligner rygning ved hjælp af lungeprøver fra otte ikke-rygere.

»E-cigaretter er sikrere, når det kommer til cancer risiko, men hvis man 'damper' i 20-30 år og det fører til KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), så er det noget vi skal vide.« siger professor Thickett.

E-cigaretter har lige siden opfindelsen været et omdiskuteret emne. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

På trods af denne undersøgelse opfordrer Public Health England rygere til at bruge e-cigaretter som hjælpemiddel til at stoppe med at ryge traditionelle tobakscigaretter.

»E-cigaretter er ikke 100% risiko fri, men de er stadig klart mindre skadelige end tobakscigaretter,« siger Martin Dockrell fra Public Health England.

En uvildig undersøgelse lavet af Public Health England konkluderer, at e-cigaretter er langt sikrere at ryge end tobakscigaretter og langt mindre risikable for passivrygere. Undersøgelsen foreslår, at e-cigaretter burde kunne gives på recept, da de har haft stor succes med at hjælpe folk til at kvitte smøgerne.

Selvom e-cigaretter er sikrere end almindelige cigaretter, kan de stadig være skadelige i det lange løb, mener professor David Thickett.

»Jeg tror ikke e-cigaretter er mere skadelige end almindelige cigaretter, men vi skal være skeptiske over for påstanden om, at de er fuldstændig ufarlige.« siger han.