Sidste år løsrev en 5000 kvadratkilometer stor gletscher kaldet A68 sig fra den Arktiske halvø. Nu har satellitbilleder vist, at den er på kollisionskurs, skriver Dagbladet.

»Isbjerget har et spektakulært momentum og bliver ikke let at stoppe. Jeg tror, vi vil se en interessant kollision med Larsen C iskappen«, skriver oceanograf Mark Brandon på sin blog.

Gletscheren A68 har i lang tid ligget relativt stille, men friske billeder fra NASA viser, hvordan den har rykket sig og er begyndt at rotere og dreje mod nord.

Rotationen betyder, at den massive gletscher er på vej til at støde sammen med Larsen C-iskappen, som den sidste år løsrev sig fra.

På billedet ses, hvor meget gletscheren har rykket sig, og hvor den forestående kollison formentlig kommer til at ske. Gletscheren har en størrelse, som svarer til en mellemting mellem Fyn og Sjælland, er 190 meter høj og når 220 meter de højeste steder og vejer flere milliarder ton. Foto: Joshua Stevens, NASA Earth Observatory Vis mere På billedet ses, hvor meget gletscheren har rykket sig, og hvor den forestående kollison formentlig kommer til at ske. Gletscheren har en størrelse, som svarer til en mellemting mellem Fyn og Sjælland, er 190 meter høj og når 220 meter de højeste steder og vejer flere milliarder ton. Foto: Joshua Stevens, NASA Earth Observatory

Forskerne er overraskede over, hvor hurtigt gletscheren har bevæget sig, men mistænker stærke havstrømme og temperaturstigninger som værende årsagen.

Grunden til rotationen er også uvis, men tyder på, at det skyldes kraftige vinde, og at den unormalt høje temperatur den 20. juli har smeltet mindre isblokke, som har holdt den på plads.

Efter den forestående kollision vil A68 blive ført nord og øst-over, og bølgerne vil føre den til sydatlanten, hvor den med tiden vil smelte.

Det er ikke unormalt, at større isblokke som A68 knækker og løsriver sig fra iskappen, men forskere mener, at den globale opvarmning fremskynder processen.