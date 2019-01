Bananer, æg eller måske en god burger eller anden fed mad? Og sodavand, selvfølgelig.

Der findes mange bud på, hvad du skal spise og drikke, når du er ramt af tømmermænd. Og det er der jo nok en del danskere, der er vågnet op med netop i dag efter en festlig og våd nytårsaften.

Men hvilke råd skal du tro på?

Svaret er desværre ret nedslående. Du kan simpelthen ikke spise tømmermændene væk.

Det skriver BBC.

Når du først er ramt af tømmermænd, er der kun én kur, der virker, slår det britiske medie fast med hjælp fra flere forskere: masser af vand og en hovedpinepille hver sjette time, mens symptomerne står på.

Derudover kan du ikke gøre meget mere end at sige 'aldrig mere' - og lade tiden bekæmpe tømmermændene for dig.

Men det er muligt at slippe uden om de værste tømmermænd med lidt rettidig omhu.

For hvor du desværre ikke kan spise den onde hovedpine væk, kan du, ved at spise et solidt måltid mad, mens du drikker, faktisk holde tømmermændene fra døren.

Især hvis du samtidig sørger for, at dit indtag af alkohol er langsomt og jævnt fordelt, så leveren har mulighed for at følge med.

Det eneste helt sikre råd er dog stadig ikke at drikke for meget.

Men det er nok en kende for sent at komme i tanke om dagen derpå. Om ikke andet vil tiden kurere dine tømmermænd. Og her på bt.dk vil vi bestræbe os på at levere masser af godt stof til at få dagen til at glide så godt som muligt.