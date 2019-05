Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vil 10 millioner dø af antibiotikaresistente bakterier i 2050. Derfor har forskningen blandt andet fået øjnene for alternative til antibiotika. En af disse er virussen bakteriofager, der har evnen til at slå resistente bakterier ihjel.

Nu er en britisk teenager som den første patient i verden blevet succesfuldt behandlet ved hjælp af genmodificerede bakteriofager. Det skriver Videnskab.dk.

»Vi har for første gang demonstreret, at det er sikkert og effektivt at bruge modificerede bakteriofager på en menneskelig patient,« fortæller Graham Hatfull, professor ved University of Pittsburgh, der stod bag behandlingen, ifølge en pressemeddelelse fra Howard Hughes Medical Institute i USA.

Den 17-årige patient, Isabelle Holdaway, var døden nær efter at blive ramt af en infektion, der ikke kunne behandles med antibiotika, som følge af en lungetransplantation. På opfordring fra hendes mor, der havde læst om bakteriofager på nettet, fik Isabelle Holdaway dog en alternativ behandling, der byggede på bakteriofager.

Mens man ved, at behandlingen kan lade sig gøre, er der mange store udfordringer ved den, da bakteriofager meget specifikt kun går ind og dræber nogle bakterier. Man skal altså vide, præcist hvilke bakterier man vil slå ihjel, hvis behandlingen skal virke, og det kan tage lang tid og være svært at bedømme.

Efter flere måneders forsøg fandt lægerne endelig nogle bakteriofager, der matchede Isabelle Holdaways infektion. De fandt således en bakteriofag, der kunne dræbe infektionen, og to, der kunne angribe den, men ikke slå den helt ihjel. Ved at fjerne et gen i de to sidste, kunne de dog forbedre deres effektivitet.

Tilsammen havde de skabt en genmodficeret cocktail af bakteriofager, der kunne slå infektionen i Isabelle Holdaway ihjel. Isabelle Holdaway modtog behandlingen to gange dagligt gennem seks uger, og der kan næsten ikke spores nogen bivirkninger.

Behandlingen er blevet beskrevet i Nature Medicine. Isabelle Holdaways forløb var dog ikke en del af et klinisk forsøg, og derfor er det umuligt at vide, om behandlingen vil virke på andre.



Andre artikler på Videnskab.dk: