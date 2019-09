For blot 10 år siden vendte det almindelige moderne menneske kameraet væk fra sig selv og rettede det ud mod verden, når han eller hun ville tage et billede.

Den tid er som bekendt for længst forbi.

'Se-mig'-kulturen trives i værste velgående, og selfies er nærmest et lige så almindeligt fænomen som at trække vejret.

Men jagten på den ultimative selfie kan have en ultimativ høj pris.

Præcis hvor høj har en gruppe læger fra All India Institute of Medical Science i New Delhi opgjort:

Nemlig at selfies taget i de mest vanvittige og bizart farlige situationer har kostet mindst 259 menneskeliv verden over fra udgangen af 2011 til udgangen af 2017, som er den periode, forskerne har sat fokus på.

Dødelige ulykker i forbindelse med selfies er hyppigst i Indien, hvilket formentlig hænger sammen med, at det store land har verdens største befolkningsgruppe under 30 år.

For det er typisk unge mennesker, der uforvarende kommer til at betale med deres liv, når de som den sidste gerning i levende udgave og med mobiltelefonen i hånden og linsen rettet indad lykkes med at tage et flot foto af sig selv.

Men altså også det sidste.

Mens der ifølge undersøgelsen er registreret 159 dødsofre for selfies alene i det folkerige Indien, er Rusland, USA og Pakistan de lande, som følger efter i den kedelige statistik.

Næsten tre ud af hver fire dræbte er mænd under 30 år.

Rapporten om selfie-dødsfald, der er offentliggjort i Journal of Family Medicine and Primary Care, konkluderer, at drukning er den hyppigste selfierelaterede dødsårsag.

Alain Robert, den franske udgave af Spiderman, snupper en selfie, mens han står på toppen af La Defense-forretningsområdet i udkanten af Paris. Foto: MATTHIEU ALEXANDRE Vis mere Alain Robert, den franske udgave af Spiderman, snupper en selfie, mens han står på toppen af La Defense-forretningsområdet i udkanten af Paris. Foto: MATTHIEU ALEXANDRE

Typisk bliver ofret her taget med af strøm og bølger, når han befinder sig midt i brændingen eller falder ud over kanten på en båd med kameraet parat.

Den næsthyppigste dødsårsag sker i forbindelse med transport. For eksempel når den dødsforagtende selfie-jæger forsøger at tage et actionpræget billede af sig selv foran et tog, der brager lige imod ham.

Fald fra klipper eller højhuse samt lige lovlig tæt omgang med ild kommer ind på en tredjeplads blandt de kategorier, de lægelige forskere har inddelt selfie-dødsfaldene i.

Og otte personer verden over er i perioden blevet dræbt, da de ville tage et kammeratligt billede med et farligt dyr. Dyret viste sig i sidste ende ikke at være så kammeratligt endda.

De meget liberale våbenlove i ‘Guds eget land’ har formentlig indflydelse på, hvordan selfie-jægere i USA hurtigt og uden selv at ville det er kommet alt for tidligt afsted fra denne verden.

Den hyppigste selfie-dødsårsag i USA er nemlig, at fotografen helt bogstaveligt er kommet til at skyde sig selv, mens han poserer med en skarpladt pistol.

Ifølge rapporten døde der i kalenderåret 2011 tre personer i jagten på den ultimative selfie.

Siden da har 'se-mig'-kulturen for alvor taget over: I 2016 var antallet af dræbte oppe på 98.