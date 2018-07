Efter 20 år og 7,9 milliarder kilometer eksploderede rumsonden Cassini sidste efterår langt langt ude i universet.

Men selv om den for længst er afgået ved døden, sladrer den stadig. Og blandt de mængder af data, som siden er tikket ind på Moder Jord, er der ét fund, som har fået forskerne helt op i det jublende felt.

På sin rejse en milliard kilometer ude i rummet passerede Cassini nemlig Enceladus, en af planeten Saturns mange måner, og samlede en utrolig værdifuld last op. Og det er datasættet fra den, der er blevet studeret nøje og bekræfter forskerne i, at netop Enceladus er det mest sandsynlige sted at finde liv.

»Et af de største videnskabelige spørgsmål, er, om der findes udenjordisk liv eller ej. Vi har et beboeligt miljø dér og nu muligheden for at undersøge nærmere, om der er liv eller ej,« som chefen for research-holdet, dr. Frank Postberg, siger til engelske The Independent.

Sådan ser overfladen af den fjerne måne Enceladus ud. Foto: AFP/Nasa

Umiddelbart lyder det selvmodsigende, at der skulle kunne findes liv på den fjerne måne. For der er koldt, som i bidende koldt. Minus 201 grader celsius er overfladetemperaturen.

Men selv om Enceladus er dækket af is, befinder der sig et flydende og salt hav nedenunder. Samtidig har den såkaldte kryovulkaner, som – når de går i udbrud – slynger ispartikler adskillige kilometer ud i rummet.

Og det var præcis sådan en ’søjle’ af is, rumsonden Cassini fløj igennem, inden den eksploderede.

Data fra disse ispartikler har nu vist, at de indeholder den type molekyler, som normalt er ensbetydende med liv.

»Komplekse organiske molekyler er selvfølgelig ikke nødvendigvis beviset på et beboeligt miljø, men er på den anden side betingelsen for liv,« som dr. Frank Postberg siger til The Independent.

Og hans kollega Christopher Glein tilføjer:

»Fundet viser, at den fjerne måne er det eneste sted ud over Jorden, der overbevisende opfylder betingelserne for liv, som vi kender det.«