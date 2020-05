En ud af tre europæiske kvinder har arvet et gen, der er vigtigt for kønshormonet progesteron, fra neandertalere. Det fortæller forskere fra Karolinska Institutet efter et nyt studie, skriver Karolinska Institutet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Neandertaler-genet danner en såkaldt ’receptor’ for hormonet progesteron. Receptoren er en lille kemisk struktur, der modtage progesteron-signalet og sende det videre ind i en celle.

Receptoren dannes af et gen, der er forbundet med øget frugtbarhed, færre blødninger tidligt i graviditeten og færre ufrivillige aborter, skriver Karolinska Institutet i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Kønshormonet progesteron spiller også en stor rolle i menstruationscyklussen og i graviditet.

Ud af de europæiske kvinder, der har nedarvet genet for progesteron-receptorer fra neandertalere, bærer 29 procent én kopi af receptoren, mens 3 procent bærer to kopier af genet, skriver Karolinska Institutet ifølge Videnskab.dk.

Analyserne i studiet er baseret på data fra biobanker med omkring 244.000 deltagende kvinder.

»Andelen af kvinder, der har arvet det her gen, er omkring 10 gange større end for de fleste andre genetiske varianter fra neandertalere. Det peger på, at varianten af receptoren, der stammer fra neandertalere, har en gunstig indflydelse på frugtbarhed,« fortæller lektor Hugo Zeberg i pressemeddelelsen fra Karolinska Institutet ifølge Videnskab.dk.

Hugo Zeberg står bag studiet og forsker ved Afdelingen for Neurovidenskab ved Karolinska Institutet og Max Planck Instituttet for Evolutionær Antropologi.

Studiet peger på, at kvinder, der bærer neandertaler-genet, føder flere børn.

Molekylære analyser viser, at kvinder med genet producerer flere progesteron-receptorer i deres celler. Det medfører muligvis øget følsomhed overfor progesteron og beskytter mod blødninger og aborter, skriver Karolinska Institutet i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

