Måske er der en god grund til, at din hunds snudespids er så kold.

Visse slangearter kan ramme deres bytte mere præcist, hvis deres næse er kold, og det gav et forskerhold ideen til at afprøve, om det samme var tilfældet i hunde,



Det skriver skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Det viser sig ifølge det nye studie, at rhinarium, den kolde, våde spids på en hunds snude, lader til at kunne opfange svag, infrarød stråling på afstand.

Forskerne ser det som et tegn på, at hunde har kunnet bruge varmen til at spore sig ind på byttedyr.

I stedet for at registrere varme igennem konduktion (direkte kontakt imellem overflader) eller konvektion (varme overført igennem et medium såsom luft), kan hunde tilsyneladende opfange den svage infrarøde stråling, som en varm krop eller et objekt udsender via fotoner. Det vil sige via termisk stråling.

»Både mennesker og hunde har termo-receptorer i huden, og vi kan mærke varme igennem alle former for varmeoverførsel. Vi kan for eksempel mærke varmen fra Solen på vores hud igennem termisk stråling« skriver studiets førsteforfatter Anna Bálint, postdoc ved Department of Biology på Lund Universitet, i en mail til Gizmodo.

»Forskellen her (i hundenes tilfælde, red.) er, at der er tale om meget svag termisk stråling, fordi kropstemperaturen for det pattedyr, der udsender varmen, ikke er særlig høj, ulig for eksempel Solen. Det betyder, at der er brug for meget følsomme sensorer for at opfange varmen.«

Først testede forskerne tre hunde, som var trænede til at opfange varme, der strømmer ud fra et objekt.

De placerede to objekter 1,6 meter fra hundene:

Det ene objekt havde en neutral temperatur

Det andet objekt havde en temperatur på 11-13 grader, så det mindede om varmen fra et pattedy

Alle hundene gik hen til objektet, som udsendte varme.

Derefter blev 13 hundes hjerner MR-skannet, imens de gennemgik det samme eksperiment. Skanningerne viste, at det venstre såkaldte somatosensoriske cortex i hundenes hjerner lyste op, når de gik hen til det varme objekt, hvilket peger på en øget respons på varmen.

Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports.



