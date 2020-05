Måske ved du allerede, at for lidt søvn kan gå ud over din sundhed. Men et nyt studie peger også på, at det ikke er en særlig god ide at have en døgnrytme, der varierer for meget. Det skriver forskning.no, Videnskab.dk’s norske søster-site, i en artikel bragt på Videnskab.dk.

Det kan nemlig give højere hvilepuls, både i løbet af natten og langt ind i den efterfølgende dag, konkluderer forskerne i studiet.

I studiet indgik 557 amerikanske high school-studerende, der tilsammen fik målt hvilepulsen under i alt 255.736 nætter.

Hvilepulsen er antallet af hjerteslag per minut hos en person, der slapper af.

Det viste sig, at:

Når deltagerne gik i seng mindre end 30 minutter tidligere end sædvanligt, fandt forskerne ingen markant forskel i hvilepulsen.

Men når deltagerne gik i seng mere end 30 minutter tidligere end sædvanligt, fandt forskerne en stigning i hvilepulsen.

Det skete kun i løbet af natten og hovedsageligt i løbet af de første søvntimer, og hvilepulsen blev stabiliseret før opvågning.

Det havde altså ikke effekt på hvilepulsen den følgende dag, når deltagerne gik tidligere i seng.

Forskerne fandt derimod, at jo senere deltagerne gik i seng, desto mere steg hvilepulsen.

De fandt også, at den effekt varede helt til den følgende dag, og at hvilepulsen ikke blev stabiliseret før klokken 18.

Når deltagerne forsinkede sengetiden med 30 minutter, resulterede det i 0,26 ekstra hjerteslag per minut.

Går man i seng 2 timer senere end sædvanligt, resulterer det i teorien i et ekstra hjerteslag i minuttet.

Det er ikke noget nyt, at døgnrytmen spiller en rolle for vores sundhed, siger Ståle Pallesen, søvnforsker og professor ved Universitetet i Bergen i Norge.

»Vi anbefaler generelt, at man ikke veksler for meget, med hensyn til hvornår man går i seng, og hvornår man står op. Det, vi som regel anbefaler, er, at man især står op på et fast tidspunkt for at bevare en fast døgnrytme,« Ståle Pallesen, der ikke har deltaget i det nye studie, til forskning.no, ifølge Videnskab.dk.

Han anbefaler, at man ikke rykker sin døgnrytme for meget, selvom det er blevet weekend, og det er fristende at gå senere i seng.

»Vi siger maks én - måske to - timer senere i weekenden end i løbet af ugen,« siger Ståle Pallesen til forskning.no ifølge Videnskab.dk. Han fortsætter:

»Men forskellen bør ikke blive for stor, for ellers kan få man hurtigt få problemer med døgnrytmen og sove dårligere, end man ellers ville have gjort.«

