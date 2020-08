Børn, som fisker, jager eller går på opdagelse selv, er mere forbundne med naturen end børn, som kun dyrker sport udenfor. Det skriver NC State University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Den type aktiviteter gør ifølge forskerne både børn gladere for og mere trygge ved at tilbringe tid i naturen.

Tid i naturen gavner børn både fysisk og mentalt. Samtidig er børn, som har en god forbindelse til naturen, mere tilbøjelige til at ville passe på naturen, når de bliver voksne, siger forskerne ifølge NC State University News:

»Der er alle mulige gevinster ved at opbygge forbindelser til naturen og tilbringe tid udenfor. En af gevinsterne, som vi fremhæver, er, at børn, som har en stærk forbindelse til naturen, har større sandsynlighed for at ville passe på miljøet i fremtiden,« siger assisterende professor på North Carolina State University Kathryn Stevenson i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Hun er medforfatter på et nyt studie, hvor forskerne har undersøgt 1.285 9-12-årige børns forhold til naturen.

Konklusionen er altså, at børn, som dyrker soloaktiviteter i naturen, er mere forbundne med den.

Forskerne fremhæver, at de børn, som allerede har en god forbindelse til naturen gennem de individuelle aktiviteter, kan få styrket deres forhold endnu mere ved at supplere med sociale aktiviteter udenfor.

