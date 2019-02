Et hav af medier skriver lige nu om, at der er supermåne i aften, og det lyder jo – ud fra navnet – som et ret interessant fænomen.

Det kan da også være skønt med en gåtur i måneskinnet, mens du mindes, at det i år er 50 år siden, at mennesket for første gang tog et skridt deroppe.

Men hvis du forbereder dig på en nattevandring med briller, der skærmer for supermånens skarpe lys, kan det godt være, du bliver lidt skuffet.

Det skriver Videnskab.dk.

Det er nemlig mest sandsynligt, at du slet ikke vil kunne se forskel på Månen i aften og hvilken som helst anden dag med fuldmåne.

»De er i bund og grund ens,« lyder det fra Patrick Hartigan, der er astrofysiker på Rice University i Houston, ifølge NBC News.

»Du kan måske se forskellen fra en almindelig fuldmåne, hvis du har for vane at kigge meget på fuldmåner,« fortsætter han ifølge Videnskab.dk.

Ordet 'supermåne' lover altså måske lidt mere, end det kan holde. Det er astronomer generelt enige om.

»Det er ikke noget særligt i astronomisk forstand. Månen er cirka 40.000 kilometer tættere på Jorden, men det er ikke noget, man kan se med det blotte øje,« lød det fra Ole J. Knudsen, der er astrofysiker og kommunikationsmedarbejder på Aarhus Universitet, ifølge Videnskab.dk, da supermånen også blevet omtalt meget i medierne i 2016.

Der er altså ikke noget særligt 'super' ved supermåner, lød det også fra den kendte astrofysiker Neil deGrasse Tyson for et par år siden på Twitter:

FYI: The very concept of a Super Moon is an embarrassment to everything else we call super: Supernova, Supercollider, Superman, Super Mario Bros. — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 3. december 2017

Supermåne-fænomenet opstår, når der er fuldmåne, mens Månen er tættest på os i løbet af sin tur omkring Jorden. Fordi Månen er omkring 40.000 kilometer tættere på Jorden end normalt, ser den lidt større ud end ellers.

Supermånen kan desuden lyse stærkere end normalt, hvilket måske kan forstyrre din søvn, hvis du er særligt sensitiv overfor lys om natten og ikke har gode gardiner i soveværelset. Det kan du læse mere om i denne artikel på Videnskab.dk, der også gennemgår fænomenet mere i detaljer.

Det er anden gang i år, at der er supermåne. Du kunne også opleve det i januar, og fænomenet opstår igen i marts.

I forbindelse med en supermåne i 2016 inviterede TV 2 Bornholm en hobbyastronom ved navn Thomas Jensen til at kommentere på fænomenet, men han var ikke specielt imponeret, som du måske husker fra klippet, der efterfølgende gik viralt:

Hobbyastronom Thomas Jensen forklarer en journalist fra TV 2 Bornholm, at »det er fuldstændig normalt« og at »det er kun medierne, der hyper det« i dette klip fra live-TV. Du kan se hele indslaget her. (Video: YouTube/TV 2 Bornholm)

Selv om astronomer er enige om, at der ikke er så meget at være imponeret over, kan du stadig opleve fænomenet i aften.

Og hvem ved, måske du kan se forksle?

Andre artikler på Videnskab.dk: