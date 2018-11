Vi skal ganske vist ikke have særligt meget zink i vores kost, men mineralet er enormt vigtigt for vores helbred.

Det er det, fordi en hel masse biokemiske funktioner i kroppen er afhængige af zink. Immunforsvaret falder også helt fra hinanden uden zink. Det skriver Videnskab.dk.

I store dele af verden, specielt syd for Sahara, er zinkmangel meget udbredt (det er den næstmest udbredte mikronæringsstofmangel i verden), og specielt børn under fem år mangler zink i deres kost.

Én af de tydeligste tegn på zinkmangel er, at børnene stopper med at vokse, men zinkmangel leder også til en lang række andre mangelsygdomme, som man ret enkelt kunne forebygge.

Det drejer sig blandt andet om kronisk diarré og natteblindhed.

»Det er ret uhyggeligt, at mange millioner børn lider af effekterne af zinkmangel, når det kan rettes op på med noget så simpelt som en vitaminpille,« siger Danmarks førende mineral- og vitaminforsker, professor mso Susanne Gjedsted Bügel fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet til Videnskab.dk.

Effekterne af zinkmangel blev faktisk først blev opdaget i 1961 i Mellemøsten. Her var basiskosten i høj grad fattig på zink, eller i hvert fald brugbart zink, og det betød, at mange unge mennesker blev alvorligt væksthæmmede.

Fuldt udvoksede teenagere blev ikke højere end syvårige børn, og årsagen var, at man dengang lavede ikke-fermenteret brød. Det vil sige, at man ikke lod brød hæve.

Forklaring: Mange næringsstoffer, herunder zink, er så hårdt bundet til korn, at vi ikke kan optage det i vores tarme, hvis vi ikke tilbereder kornet først, eksempelvis ved at lade det hæve.

Så selvom man i Mellemøsten i 1960’erne havde rigeligt med adgang til zink i forskellige kornsorter, gjorde datidens bagning, at de unge mennesker alligevel ikke fik nok.

»Flere steder i verden ser vi stadig i dag, at tilberedningen af mad har indflydelse på tilgængeligheden af zink. I Asien polerer man eksempelvis ris, og da zink sidder i skallerne, tager man det ud af kosten. Det kan være en af forklaringerne på, hvorfor asiater ikke bliver højere, end de gør,« siger Susanne Gjedsted Bügel.

Hun anbefaler, at kvinder får mindst syv milligram om dagen, mens mænd skal have ni milligram.

Mange børn verden over (primært i underudviklede lande) lider dog af sygdomme, der kan relateres til zinkmangel, og som ikke er genetisk betinget.

Det kan dog ofte være svært at afgøre, hvilke lidelser der kan relateres til zinkmangel, og hvilke der kan relateres til generel underernæring.

Et studie har estimeret, at 450.000 årlige dødsfald blandt børn under 5 år, hvilket svarer til 4,4 procent af alle dødsfald i aldersgruppen, skyldes zinkmangel. En af årsagerne til de mange dødsfald blandt børn er, at zink også spiller en vigtig rolle for immunforsvarets funktion.

Alle de dødsfald kunne forhindres med en vitaminpille.

