Er du energisk, selvsikker, og tror du på kærlighed ved første blik?

Så går du højst sandsynligt tidligt i seng og står tidligt op og er dermed et A-menneske.

Sandsynligheden for, at du har mere sex, tjener flere penge og sover bedre en B-mennesker, er også stor.

I hvert fald, hvis man tror en ny amerikansk undersøgelse, som ifølge Fox News giver ny indsigt i menneskers personlighed og forhold ved at undersøge vores søvnvaner.

Er du A- eller B-menneske?

Resultaterne af spørgeundersøgelsen, der er udført på 2.000 amerikanere, viser, at B-mennesker ofte er generte og sarkastiske og i højere grad end A-mennesker bruger Instagram og tror på spøgelser.

Ydermere er der større sandsynlighed for, at de er single, hvorimod A-mennesker oftere er gift og har børn.

I jagten på kærlighed prøver B-mennesker angiveligt sig oftere frem med online-dating end A-mennesker.

Det er dog ikke kun på kærlighedsfronten at A-mennesker ifølge undersøgelsen, klarer sig bedre end B-mennesker.

Undersøgelsen viser: A-mennesker: Sover syv timer per nat

Har sex tre gange om ugen

Arbejder højst sandsynligt på kontor og kommer tit for sent

Bruger i høj grad Facebook

Sover bedre end B-mennesker

Beskriver dem selv som værende renlige, selvsikre, energiske, venlige, lykkelige, organiserede og sociale

Deres hobbyer inkluderer madlavning, lange gåture, sport og fitness. B-mennesker: Sover seks timer per nat

Har sex to gange om ugen

Bruger i høj grad Instagram

Har ofte svært ved at falde i søvn

Beskriver dem selv som værende perfeksionistiske, sarkastiske og generte

Deres hobbyer inkluderer bøger og søvn

A-mennesker tjener nemlig angiveligt også flere penge og arbejder i højere grad på kontor.

Dog møder de overraskende nok oftere for sent på arbejde end B-mennesker.

Derudover bliver de identificeret som værende stærke og loyale, mens A-mennesker i højere grad er lykkelige.

Ifølge undersøgelsen er der et klart mønster for, hvilket køn, der oftest er henholdvis A-mennesker og B-mennesker: Mænd er i højere grad førstnævnte, mens kvinder er B-mennesker.