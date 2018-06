Da man var i sine 20'ere, kunne man feste til klokken 05.00 på en onsdag og tage i skole dagen efter. I 30'erne fester man helst om fredagen, så man både har lørdag og søndag til at komme sig.

Det fleste kan nok genkende, at man nærmest blev allergisk over for alkohol, den dag man fyldte 30, og nu må parkere både brækspand og Panodiler på natbordet inden sengetid. Og det er måske heller ikke helt forkert, skriver The Sun, der opstiller fire grunde til, at tømmermændene bliver voldsommere, som årene går:

Du har færre leverenzymer

Alkohol er gift for kroppen, men leveren kan bryde den skadelige ethanol ned og udskille det takket være leverenzymer. Men når du bliver ældre, får du færre og færre af disse - og dermed bliver dine tømmermænd værre og værre, skriver The Sun.

Din krop er længere om at komme sig

Når vi bliver ældre, bliver vores krop langsommere - på flere områder. Led og muskler bliver svagere, men også indvendigt begynder vi at halse efter.

Det er derfor sværere at slå en forkølelse ned - men også sværere at komme sig efter en våd aften i byen.

Din livsstil gør det værre

Du var måske ikke særlig ansvarlig, da du tyllede shots dagen inden, men generelt har vi mere ansvar og flere forpligtelser, når vi runder de 30.

I gamle dage kunne du snildt bruge søndagen på langs med Netflix og en stor cola, men nu er der måske børn, der skal passes, tøj, der skal vaskes og nogle arbejdsopgaver, der skal ordnes inden mandag, og derfor bliver der ikke tid til at pleje tømmermændene, som pludselig føles mere ulidelige end nogensinde.

Din medicin gør det værre

Når vi bliver ældre, tager vi statistisk set mere medicin, og flere af disse medikamenter kan reagere med alkohol og gøre tømmermændene værre.

Der findes flere råd mod tømmermænd - både lægevidenskabelige og gode gamle husråd. Dyk ned i arkivet herunder og se, om et af dem skulle kunne hjælpe dig: