Træning og mundskyl er en dårlig cocktail. Det viser et nyt studie, skriver University of Portsmouth ifølge Videnskab.dk.

Mundskyllemidler, der desinficerer munden og eksempelvis bruges mod tandkødsbetændelse, fjerner nemlig ifølge studiet også bakterier, der er yderst gavnlige for din sundhed, skriver universitetet i en pressemeddelelse.

»Bakterier i munden er enormt vigtige for at 'kickstarte', hvordan vores kroppe reagerer ovenpå træning i den første del af restitutionen. De fremmer et lavere blodtryk og iltning af musklerne,« skriver de engelske og spanske forskere, der står bag studiet.

At træning netop kan sænke ens blodtryk er en rigtig gavnlig sundhedseffekt. Det sker igennem processen 'vasodilation', hvor kroppens blodkar udvider sig:

»Forskere ved, at blodkar åbner sig under træning, når produktionen af kvælstofoxid øger diameteren på blodkarrene og øger blodgennemstrømningen til aktive muskler. Det, der har været et mysterium, er, hvorfor blodcirkulationen forbliver højere efter træning, hvilket igen udløser et blodtrykssænkende respons kendt som hypotension,« siger hovedforfatter på studiet Raul Bescos i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Tidligere forskning har peget på, at kvælstofoxid ikke påvirker denne efterfølgende effekt på blodtrykket, men det nye studie viser det modsatte:

Nitrat absorberes af spytkirtlerne og udskilles via spyt i munden.

Nogle særlige bakteriekulturer i munden bruger nitrat til at danne nitrit - et molekyle, der kan forbedre produktionen af kvælstofoxid i kroppen

Når nitrit i spyttet sluges, skabes der mere kvælstofoxid, der så hjælper med at opretholde en udvidelse af kroppens blodkar

Det fører til en vedvarende sænkning af blodtrykket efter træning

Forskerne fulgte 23 voksne, der alle havde et godt helbred. De blev bedt om ved 2 forskellige lejligheder at løbe på et løbebånd i 30 minutter. Bagefter blev de overvåget i 2 timer.

Under begge forsøg skulle de skylle munden i enten antibakteriel mundskyl (med 0,2 procent klorhexidin) eller et placebo-middel, nemlig vand med pebermyntesmag, efter 1, 30, 60 og 90 minutter.

De fik målt blodtryk og fik taget spyt- og blodprøver før træning og 120 minutter efter træning:

Målingerne viste, at forsøgsdeltagere, der havde skyllet munden i placebo, gennemsnitligt havde reduceret deres systoliske blodtryk med -5,2 mmHg efter en time. De, der brugte mundskyl, havde efter samme tidsrum kun reduceret deres systoliske blodtryk med gennemsnitligt -2.0 mmHg.