Der er ikke noget, der tyder på, at coronavirussen i øjeblikket er ved at mutere sig til en mere farlig udgave af sig selv.

Det hævder forskere i USA, der studerer coronavirussens genetiske udvikling, skriver New York Post.

Trevor Bedford er medstifter af hjemmesiden Nextstrain.com, der kan oversættes til 'næste stamme'.

Den hjemmeside tracker coronavirussens bevægelse på tværs af kontinenter, hvor den også kan se, hvilke stammer af coronavirussen, der hærger hvilke områder.

I øjeblikket findes der otte stammer af coronavirus, hvilket betyder, at coronavirussen har muteret sig selv otte gange.

Coronavirus stammer formentlig fra et dyr, og er blevet overført til et menneske, og coronavirussen var i sin oprindelige udgave ikke egnet til at overleve i mennesker.

Derfor muterer den sig selv, indtil den finder en udgave, hvorpå den kan leve bedst muligt.

Det gør den samtidig med, at den ikke slår sin 'ejer' (mennesket, red.) ihjel, da den så selv vil dø.

Men i mutationerne kan den altså tage livet af mennesker, som det ses nu hos især ældre og svage.

At man ved, der findes otte stammer af coronavirus, gør, at man kan undersøge deres forskelligheder og se, om nogle af udviklingerne er farligere end andre.

Og det lader ikke til at være tilfældet, siger Trevor Bedford.

»Disse mutationer er totalt godartede og brugbare som en puslespilsbrik til at afdække, hvordan virussen spreder sig,« siger han til New York Post.

Her forklarer han også, at de forskellige stammers udvikling kan undersøges af forskere, så man kan finde ud af, hvor voldsomt det spreder sig i områder, hvor der har været udgangsforbud.

I Californien har Charles Chiu, der er professor i medicin og infektionssygdomme på University of California, undersøgt mere end 50 arvemasser i coronavira i staten og fundet ud af, at mere end halvdelen af de smittede er folk, der har rejst uden for statens grænser, mens 30 procent er smittet af familiemedlemmer.

Kun 20 procent er blevet smittet i staten gennem kontakt med mennesker, de ikke er i familie med. Og det betyder, at lockdowns og udgangsforbud virker, mener Charles Chiu.

»Det er som en skovbrand. Et par gnister kan flyve rundt og lande i noget græs og starte nye brande. Men hvis den primære ild slukkes og dens gløder kan holdes ned, kan du slukke en hel stamme,« siger han til USA Today.