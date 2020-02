Der er mange menneskelige egenskaber såsom vores intelligens, der virker smarte at putte ind i en robot, men vores evne til at føle smerte er måske ikke lige umiddelbart en af dem.

Ikke desto mindre har japanske forskere skabt en robot, der foregiver at kunne netop dette.

Forskerne har nemlig skabt en børnerobot, der reagerer på smerte. Det skriver The Telegraph ifølge Videnskab.dk.

Det lyder ondt, tænker du måske, men forskerne hævder, at hvis robotter giver os indtryk af at kunne føle ligesom os, vil kommunikationen mellem os og dem føles mere autentisk.

»I Japan tror vi, at alle objekter har en sjæl, så en metalrobot er ikke anderledes end et menneske i den henseende. Der er færre grænser mellem mennesker og objekter,« siger hovedforsker Minoru Asada, professor ved Symbiotic Intelligens System Research Center, Osaka Universitet, til The Telegraph ifølge Videnskab.dk.

Forskerholdet fra Osaka Universitet har ikke udgivet et videnskabeligt studie endnu. De præsenterede drengerobotten ved navn Affetto på det årlige møde i American Association for the Advancement of Science i Seattle 15. februar.

Affetto er udstyret med et kunstigt nervesystem via syntetisk hud, der indeholder smertesensorer. Disse opfanger trykændringer såsom en blid berøring eller et hårdt slag, hvorefter ansigtet reagerer med forskellige ansigtsudtryk.

At robotten registrerer 'smerte', betyder dog ikke, at den faktisk oplever følelsen på samme måde som os. Det understreger Antonia Damasio, direktør for Brain and Creativity Institute ved University of Southern Califormia, overfor mediet IFL Science, skriver Videnskab.dk.

I Japan bruges denne type ’sociale’ robotter allerede på plejehjem, i kontorer og på skoler som en måde at håndtere den aldrende befolkning og skrumpende arbejdsstyrke.

Så måske kommer vi også til at se flere menneskelige robotter herhjemme i fremtiden.

