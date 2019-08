Da to kammerater søndag sejlede rundt i Sønderborg Havn, fik de sig noget af en overraskelse, da en delfin pludselig fangede deres opmærksomhed.

Dennis Kristensen og Joachim Thordsen var på vej ud af havnen i båd for at stå på wakeboard, da de opdagede delfinen svømme rundt foran Kongeskibet, der i disse dage ligger til i Sønderborg Havn.

»Vi så delfinen foran Kongeskibet og tænkte 'Hvad sker der her', og så begyndte delfinen at svømme hen til os og vise sig helt frem, som om den vidste, at vi var der. Det var som om, at den ville have, at vi kiggede,« fortæller 28-årige Dennis Kristensen grinende til B.T.

Søndag havde Sønderborg Havn foruden Kongeskibet besøg af en masse vandmænd, der stille flød rundt, og det fik delfinen til at gøre noget højst usædvanligt.

»Da den er kommet hen til vores båd, begynder den at jonglere med de her vandmænd, som flød rundt i havnen,« siger Dennis Kristensen.

Det fik de to kammerater til at filme delfinens lille one man-show, og efterfølgende lagde de videoen på de sociale medier, hvor venner og bekendte morede sig over delfinen.

I videoen kan man netop se, hvordan delfinen samler vandmand efter vandmand op med næsen, for så at kaste de små dyr op i luften til stor morskab for sejlerne.

Delfinen fulgte efter båden et kvarters tid, inden den dykkede ned og forsvandt i bølgerne.

Dennis Kristensen (TH) og Joachim Thordsen (TV) var søndag ude for at sejle i Sønderborg Havn, da en legesyg delfin fangede deres opmærksomhed. Foto: Dennis Kristensen

De to kammerater kommer begge fra Sønderborg, men har aldrig før set en delfin ved havnen, hvor der normalt kun svømmer marsvin. Derfor var det også en stor oplevelse for de to sønderborggensere.

»Det var lidt surrealistisk for os begge. Vi havde ikke lige regnet med at se en delfin i Sønderborg Havn opføre sig sådan.«

Det er heller ikke hver dag, at man kan spotte delfiner i Danmark, men ifølge havbiolog og hvalekspert Carl Kinze vil det i fremtiden blive mere almindeligt:

»Med klimaforandringerne bliver vandet varmere, og det betyder, at de fødeemner, som delfinerne er interesserede i, kommer længere mod nord, og så svømmer delfinerne efter,« siger han til B.T og bekræfter, at der i de to sejleres video er tale om en delfin af arten 'øresvin'.

Øresvinene er nye i de danske farvande, og mange kender nok arten fra 60'er TV-serien 'Flipper' om den hjælpfulde delfin af samme navn.

Carl Kinze synes, at det er nogle fantastiske optagelser, som Dennis Kristensen og Joachim Thordsen har taget af øresvinet i Sønderborg Havn og bekræfter, at øresvin netop er meget legesyge.

»Det laver mange ting og er enormt legesyge. De gør det af nysgerrighed, og det er dejligt, at vi kan få lov at opleve det,« siger han.

Carl Kinze driver hjemmesiden Hvaler.dk og en facebookside af samme navn, hvor folk kan sende videoer og billeder, hvis de spotter hvaler i danske farvande - og i følge hans tips, er der hele to øresvin, der svømmer rundt i Sønderborg Havn denne sommer.