Der har længe været stor uvished i visse kredse, når det kommer til udrulningen af 5G-teknologien.

Men nye studier fra England viser, at man efter alt at dømme ikke behøver at bekymre sig.

Det er britiske BBC, som har set resultaterne fra de i alt 16 lokationer fordelt på 10 britiske byer, hvor 5G lige nu er i testfasen.

Og intet tyder på, at man skal være bange for varmestrålingen fra ens telefon, når 5G bliver hverdag mange steder - heriblandt Danmark - de kommende måneder og år.

Så vidt viser målinger foretaget af den britiske myndighed Ofcom, at 5G-netværket umiddelbart kun ligger på 0,039 procent af den tilladte grænseværdi.

»Strålingen fra hver lokation var bare en lille fraktion af de maksniveauer, som er sat i de internationale retningslinjer,« siger en talsperson fra Ofcom ifølge BBC.

Netop udrulningen af 5G er en sag, som mange har været bekymrede for. Og mange teorier om 5G florerer.

BBC citerer eksempelvis en Facebook-gruppe ved navn Keep Devon 5G Free for at mistænke det nuværende coronavirus-udbrud for at være kommet fra den kinesiske by Wuhan, som allerede har udrullet 5G-netværket.

Det, skal vi understrege, har dog intet på sig. Men illustrerer fint den paranoia, der findes, når det gælder modstand mod 5G.

Men som nævnt ser det altså ud til, at strålingen fra 5G så vidt ikke nærmer sig de fastsatte maksgrænser.

Og ifølge DR, så overgår målingerne fra 5G-netværket ikke dem fra eksempelvis 3G og 4G.

»Niveauet har altid været langt under grænseværdierne, når vi har kigget på 3G og 4G - det viser en række undersøgelser i både Sverige, Finland og England. Og de ligner meget de nye 5G-målinger,« siger Christoffer Johansen, der er professor i kræft på Rigshospitalet og rådgiver Sundhedsstyrelsen, til DR.

I Danmark og store dele af resten af verden har 5G-debatten handlet mere om, hvorvidt kinesiske Huawei skal have lov til at stå for teknologien.

Blandt andre USA har nægtet den kinesiske industrigigant adgang, da man frygter, at den kinesiske stat kan få adgang til følsom data.

I Danmark er 5G som prøveordning umiddelbart kun udrullet i Helsingør. Men her har man endnu ikke foretaget målinger af strålingen, skriver DR.

Det forventes, at 5G er udrullet over hele Danmark ved udgangen af 2020.