Velkommen hjem!

Mandag ankom ekspeditionsskibet ‘Polarstern’ langt om længe til sin nordtyske hjemstavn Bremerhaven.

16.232 kilometer og 389 dage efter, den store robuste isbryder med forskere fra flere end 20 lande stævnede ud på MOSAiC-ekspeditionen, der skal give hele verden ny viden om Arktis og Nordpolen, der er de skræmmende klimaforandringers epicenter.

Og mere end 125 år efter den legendariske norske polarforsker og opdagelsesrejsende Fridjof Nansen som den første i sit simple træskib ‘Fram’ lod sig drive med isen mod Nordpolen gennem ekstrem kulde og arktiske storme.

Det samme har ‘Polarstern’ gjort.

Bogstavelig talt hægtet på en fem kvadratkilometer stor isflage, hvor ekspeditionsskibet med udgangspunkt i Sibirien har ladet havstrømme, isskruninger og vildt vejr bestemme kursen.

Med ombord har været 48-årige Rasmus Tonboe, som er den eneste danske forsker, der har deltaget på den mere end en milliard kroner dyre MOSAiC-ekspedition.

To en halv måned i totalt mørke, da han var med på hold 2, som var i det enorme Arktis i perioden mellem december og marts.

Rasmus Tonboe (t.v.) med to forskerkolleger fra 'Polarstern'. Som det fremgår, er det Rasmus, som har bjørnevagten.Foto: Privat

»Det var helt vildt at være deroppe midt om vinteren. Det var meget koldt og mørkt hele tiden. Jeg så ikke dagslys på noget tidspunkt. Til allersidst da vi skulle hjem, var der begyndt at komme en smule lys ude i horisonten. Ellers ikke. Så var det bare mørkt,« siger Rasmus Tonboe, havis-forsker hos DMI, til B.T.

I alt har han været afsted i fire måneder. Da teamene skulle skifte, og det var hans og omtrent 100 andre kollegers tur til at påmønstre for at afløse hold 1, sejlede de ud fra Tromsø i Norge med en russisk isbryder i slutningen af november og nåede gennem ismasserne frem til ‘Polarstern’ midt i december.

Han var først hjemme i Danmark - til coronapandemien - i begyndelsen af april.

Ekspeditionen var beregnet til at vare i alt 13 måneder. Men på grund af de bekymrende og hastigt accelererende klimaforandringer og dermed højere temperatur i havet, gik der kun 10 måneder, før ‘Polarstern’ var blevet ‘hjemløs’.

Og derfor var nødt til at sejle tilbage til Nordpolen og her lægge sig op ad en ny stor isflage og drive med den de sidste måneder, ekspeditionen var planlagt til.

»Havisen er blevet tynd. Jeg har arbejdet med det her gennem mange år, og jeg har set, at isen år for år bliver tyndere og driver langt hurtigere, end den gjorde tidligere. Det er selvforstærkende effekter, der er i spil. Arktis er et meget ubehageligt sted at have global opvarmning,« forklarer Rasmus Tonboe.

Det faktum, at det tog ‘Polarstern’ blot 10 måneder at tage turen sammenlignet med, at det i 1890’erne tog Fridjof Nansen tre år, fortæller en hel del om den skræmmende effekt, klimaforandringerne har.

»De fleste modeller viser, at isen om sommeren forsvinder indenfor nogle få årtier. Vi kommer til at opleve isfri somre i vores tid. Da jeg var afsted, var det vinter, og da var det koldt og mørkt. Men især i efterårs- og forårsmånederne kan man se, der sker forandringer,« siger Rasmus Tonboe.

Siden sin hjemkomst har han været i fuld gang med at arbejde videre med de videnskabelige resultater, han har med i bagagen.

»Det jeg specielt interesserer mig for er satellit-kortlægning af havis. For eksempel tykkelse og udbredelse,« siger han.

Andre af de deltagende forskere har beskæftiget sig med blandt andet dyrelivet i Arktis, isfysik, atmosfæren, kemikalier i havet og oceanografi. Og meget mere.

I alt bringer den epokegørende ekspedition med ‘Polarstern’ mere end svimlende 150 terabyte data og flere end 1.000 iskerner med tilbage.

Det betyder, at der er materiale til videre forskning i mange år fremover. Også for Rasmus Tonboe, som sammen med kolleger fra andre lande er i gang med at skrive videnskabelige artikler på baggrund af deres feltstudier.

Lederen af polarmissionen, tyske Markus Rex, siger, at ekspeditionen vil skabe masser af resultater.

Der er blevet målt på over 100 forskellige parametre undervejs, og forskerne håber, at informationerne kan bidrage til »et gennembrud i forståelsen af Arktis og klimasystemet,« siger han.

Markus Rex kalder Nordpolen for ‘klimaforandringernes epicenter’:

»Vi var vidne til, hvordan Ishavet er døende. Vi så denne proces lige ude foran vores vinduer, eller når vi gik på den skrøbelige is,« siger han.

Selv om det har været helt specielt for danske Rasmus Tonboe og hans mange kolleger at arbejde i så ekstremt et miljø, hvor temperaturen nogle dage nåede under minus 40 grader, og hvor chill-effekten mod huden på grund af kraftig vind føltes som minus 60, har der også været tid til fornøjelse og adspredelse trods omgivelserne.

For eksempel blev der arrangeret en fodboldturnering, som blev afviklet på et stort og bare nogenlunde fladt areal på isen lige ude foran stævnen på ‘Polarstern’, hvis kraftige projektører lyste banen op.

»Der blev bygget mål af nogle lægter, og så var der fodbold på isen. Selv om det var meget koldt, var det ikke noget problem at holde varmen, når vi spillede,« siger Rasmus Tonboe, som også havde en enkelt overnatning på ‘camping’ et stykke væk fra ekspeditionsskibet.

»Selv om vores soveposer var virkelig gode, så var det altså sindssygt koldt alligevel. Der var omkring minus 40 grader - ligesom de fleste dage. Så det var ikke let at få sovet. Da vi kom tilbage til skibet efter den nat, måtte jeg også have en lur,« griner han.

På hjemturen ombord på den russiske isbryder 'Kapitan Dranitsyn' fik han såmænd også testet sine færdigheder i tango. Og da der ikke var mange piger på tango-kurset, måtte han i mangel af bedre danne par med nogle af eget køn.

For eksempel en muskuløs tysk Afghanistan-veteran. Og skibets helikopterpilot.

‘Polarstern’ har på sin 13 måneder lange ekspedition været blot 156 kilometer fra Nordpolen.

Det er det tætteste, noget skib har været nogensinde.

Men en rekord der altså har den tragiske baggrund, at havisen smelter i faretruende højt tempo.