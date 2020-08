Et 30 år gammelt astronomisk mysterium er nu blevet løst, og det er i en førsteårsopgave af tre danske fysikstuderende. Det har nu gjort dem verdenskendte indenfor fysik.

De tre studerende: Christian Kragh Jespersen, Johann Bock Severin og Jonas Vinther, har studeret gammaglimt. Et særligt fænomen, der består af nogle kortvarige, men meget intense eksplosioner i rummet. Et udbrud af gammastråling fra to stjerner, der støder sammen.

Hidtil har vi ikke vidst meget om gammaglimt, fordi forskere ikke har kunnet finde frem til underkategorier på gammaglimt. Men det har de tre studerende nu formået. Det skriver TV2.

»Det er trin nul i videnskab. Hvis du har lyst til at studere æbler og pærer, er det godt at vide, hvad forskellen er på de to. Hvis man eksempelvis kun kigger på længder af frugt, kan man godt komme til at blande æbler og pærer sammen,« siger den ene studerende Christian Kragh Jespersen.

For de tre studerende startede det hele med, at de alle interesserede sig meget for, computerens muligheder for at bearbejde tal på nye måder. Derfor gik de i forbindelse med deres førsteårsopgave til deres vejleder og spurgte, om han ikke have et problem, de kunne prøve at løse.

Og det havde han. Endda et problem, som ingen har kunnet løse i årtier.

Tre måneder senere præsenterede de tre studerende deres opgaveresultat, og vejlederen kunne se, at det ikke var en helt almindelig førsteårsopgave, den bød nemlig på mere, og vejlederen opfordrede derfor de tre studerende til at fortsætte arbejdet.

Anerkendelse for resultatet kommer dog ikke kun fra vejlederen på det danske Niels Bohr Institut, hvor de tre studerende går.

Forskere fra hele verden har kontaktet dem og endda omtalt dem som 'doktorer'. En titel, der normalt kræver en ph.d. Men drengene er ikke engang færdig med deres bachelor endnu.

Og når anerkendte forskere får det af vide, bliver de forbløffet.