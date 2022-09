Lyt til artiklen

Når der engang skal astronauter til Mars, skal de have ilt med, og den kan meget vel komme fra en dims med dansk fingeraftryk.

Danske forskere er nemlig dybt involveret i et projekt, der skal skabe iltfabrikker til fremtidige bemandede missioner til Mars.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Københavns Universitet.

Iltmaskinen går under navnet MOXIE og minder om en mikroovn i størrelse.

Planen er, at den skal stå klar på Mars mindst 26 måneder før, de første astronauter lander, så de har ilt nok til missionerne.

Og nu er der godt nyt:

MOXIE har nemlig lige bestået den første store test.

Det betyder, at en større udgave sandsynligvis kan bruges som iltfabrik, når NASA i løbet af 2040erne sender de første bemandede missioner af sted til den røde planet.

Fra Københavns Universitet lyder det, at projektet er 'banebrydende'.

Under testen har MOXIE været udsat for både støvstorme, temperaturer ned til minus 140 grader, høj G-påvirkning og en tur gennem rummet.

Alt sammen for at bevise, at iltproduktion på Mars er muligt.

Indtil videre har MOXIE produceret 50 gram ilt på Mars' iltfattige overflade, og det er nok til at holde en astronaut i live i halvanden time.

»Det er planen, at maskinen på forhånd skal producere al den ilt, som astronauterne skal bruge på missionen, så vi, inden de forlader jorden, ved, at de kan leve på Mars og komme hjem igen. Det er suverænt det mest økonomiske at kunne producere ilten på Mars, frem for at medbringe den fra Jorden.«

Det siger astrofysiker og planetforsker Morten Bo Madsen fra Niels Bohr Institutet.

I Mars' atmosfære er der blot 0,13 procent ilt, mens 95 procent består af kuldioxid.

Og netop kuldioxiden er den ingrediens, som MOXIE suger ud af atmosfæren og ind i det, som Morten Bo Madsen kalder 'hjertet af maskinen' – en slags omvendt brændselscelle.

Du kan læse meget mere om projektet og de første erfaringer med iltmaskinen her.